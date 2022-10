Chi è Nada Loffredi, la dottoressa sessuologa psicoterapeuta di Matrimonio a Prima vista Nada Loffredi è la popolare sessuologa e psicoterapeuta di Matrimonio a Prima Vista, lo show di Discovery+ e Real Time. È sposata con due figli, è di Roma ed è nata nel 1969.

Nada Loffredi è la popolare sessuologa e psicoterapeuta di Matrimonio a Prima Vista, lo show di Discovery+ e Real Time. Proprio grazie a questo, lei è una delle esperte in tema più seguite e amate in Italia. Nada Loffredi è nata nel 1969 ed è di Roma. Ha una laurea in Psicologia Clinica e insegna presso l'Università Sapienza di Roma, è una consulente editoriale su Dea by Day della de Agostini ed è anche autrice del libro edito da Carocci Editore, Parliamo d'amore.

Chi è Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta

Ma chi è Nada Loffredi e qual è la sua carriera? Sul suo sito ufficiale c'è persino un ricco curriculum. Tra i progetti, si legge che ha cominciato nel 1999 come consulente editoriale del sito www.esessuologia.it, poi diverse consulenze e diversi progetti formativi fino a essere responsabile per 11 anni del sito ufficiale di Willy Pasini, lo psichiatra e psicologo. Tra le altre cose è laureata in Psicologia Clinica con lode presso l’Università SAPIENZA di Roma ed è Psicoterapeuta, Esperta in Sessuologia Clinica e Terapia E.M.D.R. Ancora oggi è soxwnrw presso l’Università Sapienza di Roma e ha insegnato in diverse scuole di specializzazioni in Psicoterapia. Oltre a quanto detto in apertura (pubblicazione del libro e consulente editoriale Dea by Day) è anche consulente del Blog di D de La Repubblica, ovviamente sempre in tema di sessuologia.

Nada Loffredi è sposata con due figli

Riguardo la vita privata di Nada Loffredi, si sa che è sposata con due figli. Lo ha confidato lei stesso tramite il suo sito personale, ma non ha mai aggiunto altri dettagli circa l'identità del suo compagno di vita. Non ci sono altre notizie rilevanti sui figli. Il suo canale Instagram non è ufficiale, il canale @nadaloffredi infatti ha tutta l'aria di essere un account ‘fan', da soli cinquemila follower.