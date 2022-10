Martina Pedaletti e Francesco Muzzi di Matrimonio a Prima Vista diventeranno genitori Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, coppia della sesta edizione di Matrimonio a Prima Vista, diventeranno presto genitori. L’annuncio con alcuni teneri scatti pubblicati su Instagram: “Il meglio deve ancora venire”. Sono tra i pochi a essere rimasti insieme dopo l’esperienza nello show di Real Time.

A cura di Elisabetta Murina

Dalla prima volta che si sono incontrati all'altare, senza nemmeno essersi mai visti, non si sono più lasciati. Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, coppia della settima edizione di Matrimonio a Prima Vista, diventeranno genitori per la prima volta. Si sono giurati amore eterno "al buio" partecipando al programma di Real Tim e ora hanno deciso di costruire una famiglia insieme. L'annuncio con un post su Instagram nella giornata del 17 ottobre.

L'annuncio della gravidanza

"Il meglio deve ancora venire", ha scritto Martina Pedaletti nel post pubblicato su Instagram in cui ha annunciato ai follower la gravidanza. Ad accompagnare la didascalia alcuni teneri scatti che ritraggono la futura mamma con il pancione e anche il compagno mentre stringe tra le mani una delle prime ecografie. Il sesso del bebè non è ancora stato svelato. Quel che appare certo è che la coppia è pronta ad allargare la famiglia, dopo essersi giurati amore eterno prima grazie a Matrimonio a Prima vista, il programma di Real Time al quale sono arrivati come sconosciuti e hanno deciso di rimanere come marito e moglie, poi con una romantica cerimonia celebrata nel settembre del 2021. Sono l'unica coppia, tra tutte le edizione dell'esperimento social, a non essersi separate anche una volta terminata l'esperienza.

La storia d'amore tra Martina Pedaletti e Francesco Muzzi

Nella storia del programma, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono la prima coppia a essere rimasta insieme anche dopo la partecipazione a Matrimonio a Prima Vista (dopo di loro solo Jessica e Sergio). Hanno partecipato alla sesta edizione, si sono sposati senza essersi mai visti e nel settembre del 2021 hanno deciso di suggellare la loro unione pronunciando ancora una volta il fatidico sì. Questa volta lontano dalle telecamere e condividendo gli scatti delle (seconde) nozze sui social. Un percorso di alti e bassi nel programma, come la maggior parte di coloro che hanno deciso di mettersi in gioco, coronato poi in un sogno d'amore e presto nella nascita di un bebè.