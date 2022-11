Martina Pedaletti e Francesco Muzzi di Matrimonio a Prima Vista svelano il sesso del bebè in arrivo Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia, hanno annunciato il sesso del loro primo figlio in arrivo: sarà una femminuccia. I futuri genitori hanno poi condiviso il video del gender reveal sui social: “Una gioia che a parole non si può spiegare”.

A cura di Elisabetta Murina

Continua la gravidanza di Martina Pedaletti, ex partecipante di Matrimonio a Prima Vista Italia. La ragazza è incinta del primo bebè con il marito Francesco Muzzi, conosciuto proprio nel programma e sposato senza averlo mai visto. La coppia, una delle poche a essere rimasta insieme anche dopo lo show di Real Time, ha annunciato il sesso del loro primo primo con un simpatico video su Instagram.

Martina Pedaletti aspetta una femminuccia dal marito

Martina Pedaletti ha organizzato una festa per svelare il sesso del bebè in arrivo dal marito Francesco Muzzi. Un gender reveal in piena regola in cui una nuvola di fumo di colore rosa ha annunciato ai presenti e ai follower che si tratta di una femminuccia. L'emozionante momento è stato condiviso sui social dai futuri genitori, che hanno poi scritto come didascalia: "Una gioia che a parole non si può spiegare…una emozione fortissima….tutte le persone care con noi, io e te una giornata INDIMENTICABILE…il mio cuore esplode di felicità……".

L'annuncio della gravidanza

Nella storia del programma, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono la prima coppia a essere rimasta insieme anche dopo la partecipazione a Matrimonio a Prima Vista (dopo di loro solo Jessica e Sergio). Hanno partecipato alla sesta edizione, si sono sposati senza essersi mai visti e nel settembre del 2021 hanno deciso di suggellare la loro unione pronunciando ancora una volta il fatidico sì. Questa volta lontano dalle telecamere e condividendo gli scatti delle (seconde) nozze sui social. Poi l'annuncio della prima gravidanza a ottobre. "Il meglio deve ancora venire", ha scritto la futura mamma nel post che dava la bella notizia ai fan, accompagnata da alcuni teneri scatti con il pancione, mentre il futuro papà la bacia e stringe tra le mani le prime ecografie della piccola.