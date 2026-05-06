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Matias Soulé diventa papà, la compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlio

L’attaccante della Roma Matias Soulé diventerà padre per la prima volta. La compagna Milagros Sosa aspetta il loro primo figlio. La notizia della gravidanza è stata ufficializzata via Instagram.
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A cura di Stefania Rocco
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Matias Soulè e la compagna Milagros Sosa diventeranno genitori. La notizia della gravidanza della compagna dell’attaccante della Roma è stata ufficializzata con un post pubblicato su Instagram. Con una serie di foto che mostrano il pancino arrotondato della modella e influencer, anche lei argentina come il calciatore, la coppia (accompagnata dagli amatissimi e inseparabili cagnolini) ha annunciato la dolce attesa. “Ti abbiamo sognato e desiderato tantissimo”, hanno scritto i futuri genitori sui social, “ti aspettiamo per riempirti di tanto amore”.

Tra le immagini pubblicate spuntano anche quella di una maglietta della Roma in taglia neonato con il numero 18, quello di Soulè, di un paio di mini scarpette da calcio e il nome “Papi”. Il figlio della coppia dovrebbe chiamarsi Bauti, probabilmente diminutivo di Bautista, che ha origini spagnole ed è molto diffuso in Spagna e America Latina. Per entrambi (giovanissimi: Soulè ha appena compiuto 23 anni) si tratta del primo figlio. Da poco più di un anno i due convivono a Roma.

Sono decine i messaggi di auguri ricevuti via Instagram. A congratularsi con la coppia per il piccolo in arrivo sono stati Paulo Dybala, Oriana Sabatini, Leandro Paredes, Daniele Ghilardi, Ángel Di María, Niccolò Pisilli, Artem Dovbyk, Enzo Alan Tomás Barrenechea, Neil El Aynaoui, Pierluigi Gollini, Nico Domínguez, Mario Hermoso, Santi Castro e molti altri.

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Soulè e la compagna Milagros stanno insieme dal 2023. Modella argentina, era stata proprio lei, un anno fa, a far trapelare la notizia dell’arrivo dell’attaccante alla Roma, pubblicando alcuni scatti realizzati insieme al fidanzato nei pressi del Colosseo in occasione del loro primo anniversario. Milagros aveva cominciato a collaborare con un’agenzia romana già prima che il compagno arrivasse nella Capitale per giocare con i giallorossi.

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