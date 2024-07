video suggerito

Matias Soulé è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma: le cifre dell’affare con la Juventus Matias Soulé è un nuovo calciatore della Roma. L’attaccante argentino si trasferisce dalla Juventus ai giallorossi a titolo definitivo. Le cifre definitive dell’affare tra giallorossi e bianconeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matias Soulé è un nuovo calciatore della Roma. L'attaccante argentino si trasferisce dalla Juventus ai giallorossi a titolo definitivo. Il comunicato ufficiale dei bianconeri mette fine a una sorta di telenovela di mercato che aveva interessato i due club. Questa la nota della Juventus che evidenzia le cifre ufficiali dell'affare con la Roma: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano a fronte di un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 4 milioni.

Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 22,4 milioni, al netto degli oneri accessori". Soulé aveva trovato da tempo l'accordo con la Roma sull'ingaggio rifiutando qualsiasi altra destinazione proposta dalla Juve, specie dall'Inghilterra dove Leicester e West Ham avevano avanzato alcune proposte interessanti ai bianconeri, inizialmente anche più vantaggiose rispetto a quella dei capitolini.

Il saluto della Juventus a Soulé

Soulé dice dunque addio alla Juventus dopo 39 presenze totali fra Serie A e Coppa Italia (3) mettendo a referto 11 reti e 3 assist. Soulé era arrivato alla Juventus nel gennaio del 2020, inserito nell’Under 19 bianconera a soli 17 anni per poi passare, l’annata successiva, in seconda squadra esordendo tra i professionisti e mettendo in mostra tutto il suo talento. A fine novembre 2021 l’esordio in Prima Squadra a Salerno nel match di Serie A vinto 2-0 dalla Juventus. Successivamente l'esperienza a Frosinone che ha messo in luce il suo enorme talento.

La Roma dà il benvenuto a Soulé sui social

La Juve saluta Soulé e la Roma lo accoglie. I giallorossi sui social pubblicano diverse foto dell'argentino con la maglia numero 18 pronto per mettersi a disposizione di Daniele De Rossi. Uno scatto in particolare ha però catturato l'attenzione dei tifosi, ovvero quello con Paulo Dybala pubblicata proprio dalla Joya sul proprio account Instagram. Entrambi seduti negli spogliatoi abbracciati. Dybala aveva spinto molto affinché la società prendesse Soulé considerati uno dei talenti del futuro anche per la Nazionale argentina.