Soulé alla Roma, accordo con la Juventus: intesa vicina sulla cifra del trasferimento Matias Soulé è a un passo dalla Roma. I giallorossi hanno praticamente trovato l'accordo con la Juventus per il cartellino dell'argentino. Le cifre per chiudere l'operazione di mercato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Matias Soulé è a un passo dalla Roma. I giallorossi hanno praticamente trovato l'accordo con la Juventus per il cartellino dell'argentino. Dopo un lunghissimo tira e molla alla fine i capitolini sono riusciti a convincere i bianconeri. A confermarlo è Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, che ha sottolineato come i due club abbiano quasi trovato un accordo su compenso, bonus e clausola di riscatto. Una volta formalizzato il tutto si procederà alla chiusura definitiva dell'affare e all'ufficialità. Soulé voleva soltanto la Roma allontanando Leicester e West Ham.

Soulé con la maglia del Frosinone.

Le cifre dell'affare Soulé tra Juventus e Roma

Da capire quali saranno le cifre definitive che chiuderanno l'affare dato che Giuntoli, ds della Juve, ha sempre chiesto per l'argentino qualcosa come 30-35 milioni di euro. L'ultima offerta dei giallorossi invece era di 25 milioni più 4 di bonus. Secondo Alfredo Pedullà l'offerta giallorossa è di 26 milioni più 2 di bonus facili. La Juventus chiede 26 più 4 di bonus facili e il 10% sulla futura vendita. Sono due milioni di differenza, ma stretta finale è vicina. Facile pensare che si sia trovato un compromesso che abbia accontentato i bianconeri, il giocatore e la stessa Roma che ha cercato di prendere a tutti i costi il giocatore fortemente richiesto da De Rossi. Decisive dunque le prossime ore per formalizzare il tutto e portare Soulé definitivamente in giallorosso.

Soulé in azione durante il ritiro con la Juve di Motta.

Soulé dalla Juventus alla Roma: i dettagli dell'operazione di mercato

La Roma inizialmente era intenzionata a fiondarsi su Federico Chiesa che sembra anch'egli in uscita dalla Juve. Poi i giallorossi, una volta capiti i dubbi del giocatore, si sono fiondati con forza su Soulé che ha subito trovato l'accordo con i giallorossi. Un trasferimento, quello di Soulé alla Roma, che però non convinceva molto la stessa Juventus che avrebbe voluto cedere il giocatore in Premier a una tra Leicester e West Ham che sarebbero arrivate senza problemi a raggiungere la cifra richiesta dalla Juventus per il suo cartellino.

Questa mattina si parlava di tensioni tra Giuntoli e lo stesso Soulé affinché il giocatore si convincesse ad accettare la Premier. E invece l'argentino ha fatto muro convinto di poter essere centrale nel progetto sportivo di De Rossi e nelle sue idee tattiche. La Juventus, evidentemente, pur di non finire in una battaglia con l'entourage del giocatore che in questo momento di certo non serviva a nessuno, ha lavorato con la Roma per raggiungere un accordo che potesse a tutte le parti interessate di concludere positivamente l'affare.