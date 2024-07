Calciomercato, news di oggi: Milan su Rabiot, Juve su Conceiçao. Napoli, via Lindstrom e Ostigard

video suggerito

Le ultime news di calciomercato, le trattative di oggi e gli aggiornamenti in tempo reale sulle squadre di Serie A. Il tabellone di acquisti e cessioni raccoglie tutti movimenti di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e di tutti i club del campionato. Nell'attesa che le operazioni entrino nel vivo, a dominare la scena per adesso sono pochi club, su tutti i partenopei di Antonio Conte e i bianconeri di Thiago Motta. Gli azzurri hanno già l'accordo in tasca con Lukaku (non convocato dal Chelsea per la tournée in Usa) ma devono attendere la cessione di Osimhen prima di accogliere il belga. Il nigeriano, per adesso, è bloccato dalla mancata intesa tra Psg e club sull'importo: da Parigi hanno fatto sapere di non voler onorare la clausola pagando meno e, inoltre, hanno detto no all'inserimento nella transazione di Lee Kang-in. Nelle prossime ore l'agente dell'attaccante sarà nella capitale per sbrogliare la matassa, intanto i campani hanno praticamente chiuso gli addii di Jesper Lindstrom (va all'Everton in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni) e Ostigard (passerà al Rennes in via definitiva per 7 milioni).

Quanto alla Juve è alle prese con la difficile situazione di Chiesa, che non rientra nel progetto e la scadenza del contratto nel 2025 contribuisce a spingere verso il basso i guadagni di una eventuale cessione. Attenzione, però, all'esterno d'attacco che potrebbe addirittura finire all'Inter in un clamoroso scambio (e milioni a corredo) con Frattesi. È un gioco di incastri, considerato l'interesse per Adeyemi del Borussia Dortmund o Francisco Conceiçao del Porto. Matias Soulé spinge per andare alla Roma che ha messo sul piatto della ‘vecchia signora' fino a 28 milioni di euro, ma l'affare non si è ancora smosso. A Milano, sponda rossonera, il ‘diavolo' deve fare i conti con la durissima concorrenza per Fofana e tratta per arrivare a Samardzic, Emerson Royal e Pavlovic.

Il Napoli fa cassa: cede Lindstrom e Ostigard. Idea Kulusevski per l'attacco

Kulusevski, esterno del Tottenham, è l'ultima idea per il reparto offensivo del Napoli. Conte lo conosce bene, l'ex di Parma, Atalanta e Juve ha un contratto fino al 2028 con gli Spurs. Non c'è ancora accordo col Psg per Osimhen (che valuta anche proposte dall'Arabia, quella dell'Al-Ahli su tutte), situazione che per adesso blocca Lukaku, che s'è già promesso agli azzurri. Due le operazioni in uscita praticamente chiuse: Lindstrom all'Everton, svolgerà a breve le visite mediche. Prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 22 è la formula dell'operazione. Via anche Ostigard che passa al Rennes a titolo definitivo (7 milioni).

Mercato Juve, tra i nomi caldi c'è Francisco Conceiçao del Porto

Francisco Conceiçao del Porto è tra i nomi cerchiati in rosso sul taccuino del ds, Giuntoli, che deve prima definire il futuro di Soulé e Chiesa oltre a piazzare quegli altri calciatori che non rientrano nei piani di Thiago Motta (tra cui Szczesny, McKennie, Huijsen che piace allo Stoccarda, De Sciglio e Arthur). Proprio l'ex della Viola è una delle spine più dolorose per i bianconeri: ha il contratto in scadenza nel 2025, non ci sono state offerte giuste ma le pretese per il prezzo non possono essere alte considerata la situazione. Ecco perché s'era fatta largo in queste ore l'ipotesi di uno scambio (con conguaglio economico) con l'Inter per Frattesi. Quanto all'esterno portoghese ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, somma che la Juve potrebbe aggirare proponendo un prestito con obbligo di riscatto.

La strategia della Roma per arrivare ad Assignon, ultimatum per Soulé

C'è un nome in particolare che piace alla Roma per la corsia di destra: Lorenz Assignon, terzino del Rennes, classe 2000 (nella foto in basso). Il club francese chiede circa 11 milioni di euro, ma i giallorossi potrebbero abbassare la stima inserendo nella trattativa Rick Karsdorp ma con l'impegno a compartecipare allo stipendio dell'olandese (2,5 milioni di euro netti). Situazione Soulé: il calciatore ha detto sì, la Juve no. La Roma ha proposto 28 milioni di euro, bonus inclusi, difficilmente si spingerà oltre senza cenni d'apertura. Una storia social del calciatore con il suo agente ("tranquillo", dice) lascia intendere che il canale è tutt'altro che chiuso. In attacco seguito Brobbey, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro dall'Ajax.

Milan: Pavlovic è vicino, il Monaco alza il prezzo per Fofana

Pavlovic ed Emerson Royal sono più vicini al Milan. Passi in avanti si sono registrati anche per Samardzic (l'Udinese lo valuta 25 milioni). Brusca frenata per Fofana, considerate le stime al rialzo per il centrocampista da parte del Monaco: valutazione da 35 milioni, i rossoneri non andrebbero oltre i 15 milioni. Adrien Rabiot e Richard Rios i nomi che circolano per la mediana. "Nei miei piani Fullkrug e Guirassy hanno un ruolo centrale", la frase rimbalza da Dortmund gela ogni ipotesi di trattativa per l'attaccante della nazionale tedesca. Ufficiale la cessione di Simic all'Anderlecht. Romero va in prestito con diritto di riscatto (fino al 2025) al Deportivo Alavés. Attenzione a Maignan che potrebbe finire nello strano domino di portieri innescato dal Manchester City, l'alternativa è il georgiano Giorgi Mamardashvili.

Le news sull'Inter: Rodriguez per la difesa, pazza idea Frattesi-Chiesa

Ricardo Rodriguez, svincolato dal Torino e protagonista con la Svizzera agli Europei è il profilo che maggiormente intriga per esperienza (anche in Serie A), costi e collocazione tattica: prima di ricoprire la posizione di centrale di una difesa a tre ha giocato terzino sinistro per diverse stagioni. A TeleLombardia avanzano una news clamorosa: lo scambio con la Juve che coinvolge Frattesi per avere Chiesa (compreso un conguaglio economico).