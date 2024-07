video suggerito

Il Napoli si toglie dalla corsa a Hermoso: “É bravo, ma non è un obiettivo di mercato” Con un tweet sul proprio profilo ufficiale il Napoli annuncia di non essere interessato a Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid. La trattativa di calciomercato è chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli ha già piazzato tre colpi di mercato: Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Altri difensori non arriveranno. Il club con un tweet ufficiale si toglie dalla corsa a Mario Hermoso, ex calciatore dell'Atletico Madrid, che non rientra nei piani dei partenopei e non sarà con Conte nella prossima stagione.

Il tweet ufficiale del Napoli che smentisce la trattativa con Hermoso

Nella mattinata di mercoledì 24 luglio il Napoli ha pubblicato un tweet sul proprio account ‘X' con il quale in modo secco ha smentito la trattativa per Hermoso, che non si unirà dunque alla truppa azzurra: "Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli". Parola fine messa e in modo definitivo.

Il calciomercato del Napoli: tutto ruota su Osimhen, Lukaku in attesa

Victor Osimhen è in bilico. Il Napoli arrivasse una buona offerta lo cederà, De Laurentiis sa di avere un tesoro tra le mani e non vuole svenderlo. Il PSG lo vuole, ma non pare intenzionato a offrire i 100 milioni che il club partenopeo pretende. Lo stallo c'è e Lukaku si allena da lontano, sperando che tutto velocemente si sblocchi.

Intanto, l'uomo mercato Manna segue una sfilza di calciatori, da Brescianini a Berardi passando per Chiesa e Kulusevski. Ma prima di acquistare bisogna cedere. Lindstrom è a un passo dall'Everton, che a breve potrebbe ufficializzare. Mentre Ostigard sta per passare al Rennes. Un altro difensore potrebbe partire, mentre a centrocampo è probabile l'addio di Gaetano, richiesto da Parma e Cagliari. Oltre al Cholito Simeone, che è nel mirino di diverse squadre, comprese Lazio e Juventus.