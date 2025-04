Osimhen ha il Galatasaray nel cuore, Juventus più lontana: “Lo ha detto lui e noi non lo cediamo”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

A oggi, l'unica certezza che tutti hanno su Victor Osimhen resta la clausola rescissoria di 75 milioni di euro fissata dal Napoli per il bomber nigeriano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2027 e girato in Turchia al Galatasaray. Come è pensiero manifesto che il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha già ribadito senza veli di non accettare sconti né sulla cessione di Osimhen né ha alcuna intenzione di cedere uno dei simboli dello Scudetto 2023 alla grande rivale di sempre, la Juventus che starebbe lavorando per prendersi l'attaccante la prossima estate. In cui il club turco sarà disposto a fare carte false per trattenerlo: "Ha il Gala nel cuore, lo ha detto lui e noi" ha sentenziato il vicepresidente dei giallorossi, "non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via".

Galatasaray convinto: "Osimhen resterà qui, lo vuole lui"

Il Napoli ha intenzione di guadagnare e monetizzare dall'eventuale cessione definitiva di Victor Osimhen la prossima estate quando si aprirà la sessione estiva di mercato: per il bomber nigeriano non c'è da tempo più alcuna possibilità di spazio nel progetto sportivo, ma c'è un vincolo preciso: vorrà acquistarlo dovrà sborsare 75 milioni di euro, la cifra stabilita nella clausola rescissoria modificata in estate. Un elemento oggettivo con cui fare i conti, insieme alla volontà del giocatore che sarà come sempre, decisiva. E il Galatasaray gongola, forte del fatto dell'ottima annata in Turchia del nigeriano: "Ha detto che il nostro club rimarrà per sempre nel suo cuore" sono state le parole di İbrahim Hatipoğlu, vicepresidente del club, che sa perfettamente della corte di altre società. "Ma ciò non vuol dire che se ne andrà. Vogliamo tenerlo con noi, non lo cediamo".

Osimhen sul mercato: cosa potrà accadere in estate

Ma anche il Galatasaray avrà bisogno di un maxi investimento perché De Laurentiis ha fatto capire che non accetterà sconti né concederà soluzioni alternative alla situazione attuale. Forte anche dei numeri di Osimhen che in Turchia ha già realizzato 29 gol in 33 presenze. La Juventus è dunque avvisata: Giuntoli dovrà fare i conti col Galatasaray che sta già facendo leva sul buon rapporto che si è instaurato tra l'attaccante e l'ambiente giallorosso.