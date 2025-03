Osimhen svelerà il suo futuro ad aprile, dove andrà dopo il Galatasaray: lo cercano cinque squadre

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere e non ci sono ancora indizi sulla squadra in cui giocherà nella prossima stagione. Di sicuro non vestirà la maglia del Napoli che lo cederà a titolo definitivo per una cifra consistente, ma potrebbe non restare neanche al Galatasaray dove per adesso sta vivendo un periodo abbastanza fortunato: non è detto che la Turchia sia la sua meta definitiva, nonostante sia circondato dall'amore dei tifosi e abbia trovato il suo equilibrio tra campionato ed Europa League. L'ottimo rendimento ha attirato l'attenzione di grandi squadre che potrebbero riportarlo al centro del grande calcio europeo.

In Turchia ha ritrovato la continuità che è mancata nell'ultimo anno in Serie A e nei maggiori campionati europei ci sono diversi club a caccia di un centravanti per la prossima stagione, soprattutto in Premier League. L'Inghilterra potrebbe essere la sua prossima destinazione ma tutti i dubbi saranno sciolti nel giro di pochi giorni come confermato dal vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu.

Dove giocherà Osimhen nella prossima stagione

Due settimane o poco più serviranno per svelare il futuro del nigeriano e capire quantomeno se continuerà il suo percorso con il Galatasaray. Il Napoli punta a cederlo a titolo definitivo nel prossimo mercato e ricavarci una bella somma (circa 70 milioni di euro secondo le prime stime), ma il riscatto dei turchi è soltanto una tra le tante opzioni possibili. Ci ha pensato il vicepresidente del club a dare un indizio e soprattutto a fissare la data in cui Osimhen deciderà cosa fare nella prossima stagione: "Osimhen ci dirà la sua decisione ad aprile. Al momento cinque grandi squadre a livello mondiale sono interessate a lui".

Tra queste c'è di sicuro il Manchester United e probabilmente anche il Chelsea che la scorsa estate era andato vicinissimo al suo ingaggio, sfumato nelle ultime ore del mercato. Il Galatasaray non ha ancora parlato direttamente con l'attaccante ma sa che c'è una possibilità per la sua permanenza: "A gennaio si parlava di un suo addio, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Non abbiamo ancora avuto discussioni dirette con Victor, non ha senso parlarne adesso. La sua permanenza al Galatasaray non è così impossibile".