video suggerito

In quale squadra giocherà Victor Osimhen l’anno prossimo: “Il suo desiderio è uno solo” Durante la diretta di Viva el Futbol l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, svela un retroscena sul futuro dell’attaccante nigeriano. Adani azzarda: “E se andasse alla Juve”? Cassano lo stronca. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli ha una cifra già in cassaforte, i 70/75 milioni della clausola a corredo del rinnovo del contratto stipulato con Victor Osimhen prima di essere mandato in prestito al Galatasaray. Nella prossima estate passerà all'incasso ma chi pagherà quei soldi e prenderà l'attaccante nigeriano? La risposta che dà l'esperto di mercato Fabrizio Romano durante il collegamento in diretta Viva el Futbol è chiarissima: "L'interesse del calciatore è mantenere le condizioni economiche dell'accordo che aveva patteggiato col Napoli da 11, 12 milioni netti a stagione. Questo lo so al 100%. E chi glieli dà, lo prende".

Chi può permettersi un investimento così oneroso? Nel panorama calcistico internazionale sono pochi. E non è detto siano club della Premier League. "Nell'estate scorsa di parlava tanto di Chelsea ma il club inglese quei soldi non li ha mai proposti: ha offerto 7-8 milioni a stagione. Il vero problema è quello. Ma ripeto, chi metterà sul tavolo l'offerta che riterrà migliore dal punto di vista economico avrà il suo sì".

Adani interviene e col sorriso sulle labbra prima scherza azzardando la parola "mercenario" poi avanza una supposizione: ovvero che possa finire alla Juventus prendendo il posto di Vlahovic il cui ingaggio da 10/11 milioni si avvicina molto a quello dell'ex Napoli. Qui interviene Cassano che lo frena: "Ma come fai una cosa del genere? Stanno tagliando e prendono lui? Come lo spieghi agli altri? Ti succede un casino…".

Leggi anche Il figlio di Fabrizio Miccoli firma per una squadra di Serie B: giocherà alla Sampdoria

Chi può garantire a Osimhen un ingaggio così ricco? Romano rivela un retroscena che fa riferimento alla scorsa sessione estiva di mercato. "Era pronto ad andare in Arabia Saudita. L'Al-Ahli stava per chiudere l'operazione l'ultimo giorno di mercato, ma il Napoli si è lasciato ingolosire ed ha rilanciato sulle richieste economiche. Non si trova l'accordo e l'Al-Ahli ha preso Ivan Toney. Il desiderio di Osimhen era di andare in Arabia Saudita dove avrebbe protetto il suo contratto".

Facile, facile immaginare chi in Europa può permettersi di metterlo sotto contratto a determinate condizioni economiche. "Quella di Osimhen è una questione soprattutto economica – ha confermato Romano -. Ma ad esempio lui a Parigi sarebbe andato… al Paris Saint-Germain sarebbe andato di corsa".