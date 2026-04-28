Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasing

Victor Osimhen si appresta a vincere un altro titolo con il Galatasaray, con i giallorossi ha realizzato 20 gol in questa stagione ed è stato decisivo nel recente scontro per il titolo con il Fenerbahce, battuto 3-0. Ma non sono solo rose e fiori per l'ex attaccante del Napoli che si ritrova a dover affrontare un avversario senz'altro più scomodo. Perché Osimhen è stato denunciato per appropriazione indebita dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia, a causa di 90 mila euro non pagati dall'attaccante.

Osimhen non ha pagato 90 mila euro

Secondo quanto scritto da Repubblica, l'attaccante nigeriano è stato denunciato per un presunto debito a quattro zeri. Il legale che rappresenta la Mercedes-Benz Financial Servives Italia ha presentato una querela nei confronti di Osimhen alla stazione dei carabinieri di Crescenzago. L'avvocato ha agito così perché l'ex calciatore del Napoli avrebbe stipulato nel 2023 un contratto di leasing per una vettura di grossa cilindrata, una Mercedes GLE ad alimentazione ibrida. Ma l'attaccante non avrebbe, poi, corrisposto le rate del SUV, che ammontano a un totale complessivo di 90 mila euro e che soprattutto risultano insoluti. Ma c'è dell'altro, perché Osimhen non avrebbe restituito nemmeno la vettura alla Mercedes.

La passione per le auto di Osimhen

Osimhen ha una grande passione per le auto. Il suo è un garage extra lusso. Ai tempi del Napoli venne immortalato al volante di un'altra Mercedes, una classe G azzurra, un V8 da più di 4000 cavalli. Nel suo garage ci sono anche una Rolls Royce Cullinan, un SUV con motore V12. E due Lamborghini una Ursus e una Revuelto total black, che pare abbia un costo spropositato, il valore si attesterebbe sui due milioni di euro.