Milan coinvolto nel giro di portieri, PSG su Maignan: i rossoneri hanno la carta nascosta L'imminente trasferimento di Ederson dal Manchester City all'Al Ittihad può far partire un giro di portieri al livello più alto: coinvolti Donnarumma e Maignan. Il Milan non si farebbe trovare impreparato: pronto il sostituto del francese tra i pali.

A cura di Paolo Fiorenza

Mike Maignan è ancora in vacanza, assieme al compagno di nazionale Theo Hernandez, con cui è arrivato in semifinale agli Europei con la Francia: il portiere tornerà ad allenarsi col Milan ai primi di agosto, facendo conoscenza col nuovo tecnico Paulo Fonseca. Il 29enne è ovviamente un pilastro del nuovo corso varato da Cardinale e dal suo plenipotenziario Ibrahimovic con l'arrivo del tecnico portoghese, ma si sa che il calciomercato – soprattutto quando arriva qualcuno che posa soldi pesanti sul tavolo – può rivoluzionare tutto in un battito di portafoglio. Nelle ultime ore sta tenendo banco un giro di portieri che vedrebbe Donnarumma andare al Manchester City, col PSG pronto a rimpiazzarlo con Maignan e il Milan che non si farebbe trovare impreparato, avendo pronto il sostituto.

Ederson dal Manchester City all'Al Ittihad fa partire il giro: Donnarumma il sostituto

Il motore di tutto sarebbe il trasferimento – che sembra sempre più avviato – dell'attuale numero uno del City, il 30enne nazionale brasiliano Ederson, all'Al Ittihad in Arabia Saudita. Follow the money: in questo caso si tratta di ben 60 milioni che il club di Benzema è pronto a sborsare ai campioni d'Inghilterra.

Ederson con Guardiola: il brasiliano potrebbe lasciare il Manchester City innescando il giro dei portieri

A quel punto la squadra di Pep Guardiola, che pare aver scartato l'ipotesi di basso profilo della sostituzione interna col tedesco Stefan Ortega, prenderebbe l'incasso e ci aggiungerebbe qualcosa per andare ad acquistare dal PSG Gigio Donnarumma, col cui entourage già ci sono stati contatti in tal senso. Sarebbe curiosamente il primo calciatore italiano in una squadra allenata da Guardiola, in 16 anni di carriera in panchina.

Gigio Donnarumma è al PSG da tre anni

PSG su Maignan: è la prima scelta di Luis Enrique

Il portiere italiano ha il contratto col PSG in scadenza nel 2026, esattamente come Mike Maignan col Milan: è proprio il numero uno della nazionale francese – svela Repubblica – la prima scelta di Luis Enrique per rimpiazzare Donnarumma tra i pali parigini (il PSG intanto ha già preso il 25enne russo Matvey Safonov per 20 milioni dal Krasnodar, con l'idea di alzare la concorrenza nel ruolo).

Maignan attualmente in rossonero guadagna 3,2 milioni netti all'anno, per rinnovare bisogna arrivare a poco meno del doppio. Inutile dire che il PSG, che versa oltre 10 milioni a stagione sul conto di Donnarumma, non avrebbe problemi a convincere con questi stessi argomenti Mike a tornare a casa. Già, perché il portiere francese è cresciuto nelle giovanili del club parigino, prima di affermarsi al Lille.

Giorgi Mamardashvili ha fatto benissimo agli Europei con la Georgia

Il Milan pensa al nuovo portiere: il georgiano Mamardashvili

Nel caso di addio a Maignan, il Milan avrebbe già pronto il sostituto: il 23enne georgiano Giorgi Mamardashvili, messosi in grande evidenza agli Europei nella squadra di Kvaratskhelia. Il Valencia, nel quale gioca dal 2021, lo valuta 40 milioni di euro. Si aspetta la chiusura di Ederson all'Al Ittihad: a quel punto – visti i club in ballo e il loro potere di spesa – davvero non si può escludere niente.