Il PSG compra un nuovo portiere: Donnarumma sul mercato, il suo futuro può essere in Premier League

In Francia danno per fatta la chiusura della trattativa tra PSG e Lille per Lucas Chevalier, che si appresta così a diventare il nuovo portiere del club campione d’Europa. Gigio Donnarumma finirà sul mercato.

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare presto il Paris Saint Germain. L'addio potrebbe essere ratificato già in questa sessione di mercato. Il mancato prolungamento di Donnarumma è un tema forte e adesso si aggiunge un indizio di prima fascia. Perché secondo quanto riporta L'Equipe il Paris avrebbe trovato l'accordo con il portiere Lucas Chevalier, che è pronto a firmare un contratto quinquennale. Ora, però, resta da capire che fine farà il capitano della Nazionale, che è uno dei migliori portieri al mondo che, per ora, apparentemente non ha ancora tantissime pretendenti.

Chevalier sarà il nuovo portiere del PSG

Da tempo le attenzioni di grandi club europei sono su Lucas Chevalier, classe 2001 che ancora deve fare l'esordio con la nazionale francese. Lui è il ‘guardiano' del Lille, che pretende per lui 40 milioni di euro. Luis Enrique ha dato l'ok. La trattativa è avanzata rapidamente e sarebbe a un passo dalla chiusura. L'Equipe ha lanciato la notizia dando l'affare praticamente per fatto.

Dove giocherebbe Donnarumma in caso di addio al PSG

L'addio di Donnarumma non è certamente scontato. Ma probabile, perché il Paris Saint Germain non ha intenzione di uno Mbappé bis. L'attaccante un anno fa andò via a costo zero. Donnarumma ha un contratto fino al 2026 e con l'arrivo di Chevalier pare evidente l'intentzione del club, che cercherà di cedere il capitano dell'Italia, determinante nel successo nell'ultima Champions League.

Donnarumma non può avere tante pretendenti. Un portiere di questo livello non può collocarsi ovunque. I media d'oltralpe sostengono che il numero uno campano sarebbe nel mirino delle due squadre di Manchester: il City, che sta chiudendo la trattativa di mercato per il giovane Trafford, e lo United, che nella prossima stagione non giocherà la Champions. Difficile, se non impossibile, pensare a un grande ritorno in Serie A.