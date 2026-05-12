I portieri del PSG travolti e placcati come nel rugby: così si preparano per i calci piazzati dell’Arsenal

Immagine tratta dal video di RMC Sport.

In casa Paris Saint-Germain l’attenzione è già tutta rivolta alla finale di Champions League contro l’Arsenal, in programma il 30 maggio. Nonostante l’impegno imminente contro il Lens, i parigini stanno già lavorando su situazioni specifiche che potrebbero risultare decisive nella sfida europea.

Durante l’allenamento di martedì, lo staff di Luis Enrique ha organizzato una sessione particolare dedicata ai portieri, focalizzata soprattutto sulla gestione dei calci piazzati difensivi, uno dei punti di forza della squadra allenata da Mikel Arteta.

Nelle esercitazioni, Matvei Safonov e gli altri estremi difensori hanno lavorato sulle uscite alte e sulle respinte in area sotto forte pressione fisica: secondo RMC Sport, per rendere l’allenamento il più realistico possibile, alcuni membri dello staff hanno utilizzato sacchi da placcaggio simili a quelli del rugby, ostacolando volutamente i portieri durante gli interventi.

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Il PSG prepara i portieri ai calci piazzati dell'Arsenal

L’obiettivo del PSG è chiaro: preparare gli estremi difensori all’intensità e all’aggressività dell’Arsenal nelle situazioni da palla inattiva. I londinesi vengono infatti considerati tra le squadre più pericolose d’Europa sui calci piazzati offensivi, grazie ai movimenti continui e alla capacità di creare confusione nell’area avversaria.

Per questo motivo, il club francese vuole arrivare pronto a gestire ogni possibile scenario nella finale di Budapest, lavorando già da ora sulla capacità dei propri portieri di mantenere lucidità e autorità anche nei momenti di massimo caos davanti alla porta che potrebbero essere provocati dalle strategie sui calci piazzati dei Gunners.

Da diversi anni la squadra di Arteta è diventata la massima espressione in Europa e ha mostrato diversi modi di sfruttare i calcio piazzati in zona offensiva, facendoli diventare occasioni pericolose per le difese avversarie.