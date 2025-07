Il Fenerbahce prende in giro il Milan per Brown: il video di presentazione diventa uno sfottò

Uno sfottò in piena regola nel video di presentazione di Brown al Fenerbahce: i turchi prendono in giro il Milan per la trattativa surreale che ha portato il difensore in Turchia.

Archie Brown è stato il primo vero caso del calciomercato italiano, una trattativa piena di colpi di scena che alla fine ha lasciato il Milan a bocca asciutta. Il difensore ha firmato con il Fenerbahce nonostante avesse espresso la preferenza per i rossoneri, ma la dinamica che lo ha portato alla corte di José Mourinho è degna di un film di Hollywood. Per questo i turchi non ci hanno pensato due volte prima di prendere in giro la squadra di Allegri nel video di presentazione del giocatore, una stoccata a tutto il club che è rimasto beffato dalla decisione finale.

Tutto sembrava portare l'inglese al Milan, ma poi notizie inventate e mezze verità hanno depistato tutti fino all'esito finale, il trasferimento nel calcio turco. Per questo il Fenerbahce non si è risparmiato, inserendo nel video di presentazione del giocatore un riferimento anche ai rossoneri, mostrando come alla fine sono stati snobbati e messi in secondo piano.

Lo sfottò del Fenerbahce al Milan per Brown

La trattativa è stata surreale e alla fine i rossoneri sono rimasti a mani vuote, anche se erano sicuri di aver ormai raggiunto un accordo con il difensore che non vedeva l'ora di trasferirsi in Italia. Le cose sono cambiate molto in fretta e ad avere la meglio alla fine è stato il Fenerbahce, aiutato anche dalla bufala del jet privato che ha cambiato le carte in tavola. Non c'era nessun volo programmato, ma il video di presentazione di Brown gioca proprio su quello.

Nelle immagini si vede il difensore sul jet accompagnato da una radio che in italiano dà il suo annuncio al Milan: "Il giovane talento inglese è pronto a sbarcare in Italia, nella lista dei club interessati c'era anche il Fenerbahce, ma alla fine la sua scelta sembra essere caduta su Milano". Brown però fa cambiare stazione radio, arrivando alla vera notizia di calciomercato: "Archie Brown is in Istanbul". L'inglese indossa la maglia del Fenerbahce e passa dalla pizza al kebab, ennesimo sfottò al Milan che è rimasto bruciato da questa trattativa.