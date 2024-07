video suggerito

L'ipotesi Donnarumma al City scuote il mercato: Guardiola potrebbe anche affidarsi a un insospettabile Gigio Donnarumma sarebbe finito nel mirino del Manchester City per prendere il posto del partente Ederson. L'ipotesi di un trasferimento del portiere italiano in Premier dipenderà principalmente da Guardiola che potrebbe anche promuovere Ortega come numero 1 dei Citizens.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gigio Donnarumma nuovo portiere del Manchester City. L'ipotesi di un possibile trasferimento dell'estremo difensore italiano agli inglesi dal PSG inizia a scuotere il mercato. Diversi quotidiani britannici hanno cominciato a riportare l'indiscrezione secondo cui i Citizens starebbero pensando proprio al portiere azzurro come sostituto di Ederson. Quest'ultimo infatti è finito nel mirino dell'Al Ittihad pronto ad accontentare City con un'offerta da 60 milioni pur di assicurarsi il portiere titolare della squadra di Pep Guardiola.

Gigio Donnarumma in azione con la maglia dell'Italia.

Secondo Sky Sport, che cita fonti inglesi, proprio l'allenatore spagnolo avrebbe individuato in Donnarumma l'erede perfetto di Ederson. La trattativa con i "cugini" del PSG però potrebbe non essere facile anche perché l'estremo difensore campano starebbe discutendo con i francesi del suo contratto in scadenza a giugno 2026: la strada è in discesa. Ma nonostante ciò, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, fa sapere che Guardiola potrebbe anche affidarsi a un insospettabile come Stefan Ortega senza prendere Donnarumma.

Ortega ha 31 anni, è un portiere tedesco di origini spagnole che ha fatto da secondo a Ederson nel corso dell'ultima stagione. Ha giocato però diverse partite facendosi notare anche con parate importanti e gesti tecnici che denotano l'enorme sicurezza e quella capacità coi piedi che piace tanto allo stesso Pep. Guardiola potrebbe infatti pensare bene di lasciar perdere un "grande nome" al posto di Ederson nonostante gli approcci con lo stesso Gigio Donnarumma e anche con Oblak. Alla fine potrebbe spuntarla proprio Ortega.

Il portiere Stefan Ortega.

Donnarumma dal canto suo potrebbe anche aver potuto valutare l‘eventuale proposta del City. Al PSG infatti la situazione è un po' diversa in questo momento dopo l’arrivo del neoacquisto Safonov a Parigi che creerebbe concorrenza in reparto e ombre sul posto da titolare per l’intera stagione. L’ex Milan però è diventato un punto di riferimento in campo e fuori del PSG poco alla volta nonostante qualche prestazione altalenante che l'ha visto oggetto di qualche critica di troppo. Per il momento però l'ipotesi City resta tale.