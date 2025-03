video suggerito

Guardiola spiega perché il Manchester City non merita premi anche se vince un trofeo: è onesto con se stesso In conferenza il tecnico dà sempre la stessa al risposta ai giornalisti: "Bonus? No, non dovremmo ricevere nemmeno un orologio anche se vinciamo il Mondiale per Club". E non è difficile capire perché si esprima così.

"Non lo meritiamo". Pep Guardiola dà sempre la stessa risposta alle domande che il reporter gli fa sulla possibilità che il Manchester City riceva un premio nel caso centrasse uno dei trofei ancora a disposizione. FA Cup e Mondiale per Club sono ancora un obiettivo per la squadra ma il tecnico catalano insiste: dopo una stagione così deludente, caratterizzata da risultati altalenanti (la maggior parte dei quali molto al di sotto delle attese), non trova ragioni abbastanza valide per ricevere bonus da parte della società.

Guardiola lo dice chiaramente: "Meritiamo nulla, nemmeno un orologio"

"Quindi è un no?", gli chiede il reporter in conferenza stampa. E qui l'allenatore sorride ironicamente, si mostra un po' più loquace provando a essere più chiaro, spiegando perché non c'è ricompensa che debba essere riconosciuta. Né a lui, né ai calciatori, né allo staff, né ai collaboratori che si vedono poco perché lavorano dietro le quinte: nessuno ha guadagnato il diritto ad avere anche solo un piccolo regalo. "Nulla, nemmeno un orologio", chiosa Guardiola. "Nemmeno se vincete il Mondiale per Club?", insiste l'interlocutore. "Lì ci vai per la società e anche se vinciamo proprio non riesco a trovare ragioni per essere premiati", è l'ultima parola del manager. Discorso concluso, non c'è molto altro da aggiungere.

La stagione deludente del Manchester City tra Premier e Champions

Non è difficile capire perché il tecnico si esprima così, basta dare un'occhiata a come sono andate le cose finora. Il Manchester City è quinto in classifica in Premier League ma nonostante manchino ancora 9 partite alla fine del campionato non ha alcuna possibilità di competere per il titolo (il Liverpool è primo, staccato di 22 punti). In Champions è stato eliminato agli ottavi di finale dal Real Madrid e fu una disfatta.

Il rischio di mancare addirittura la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale per club è tangibile: con 48 punti i Citizens sono a -1 dal Chelsea (4°) e hanno il fiato sul collo di Newcastle e Brigthon. È vero che potrebbero ancora conquistare un trofeo in FA Cup e nel Mondiale per Club (chi vince incassa circa 120 milioni di euri) ma Guardiola insiste: "Non meritiamo".

L'obiettivo adesso è è qualificarsi per la semifinale di FA Cup

La priorità adesso è raggiungere la settima semifinale consecutiva di FA Cup (deve superare l'ostacolo Bournemouth, che affronterà domenica) poi penserà all'incontro con il Leicester City in programma mercoledì prossimo. Una nota lieta in tutto questo c'è: la possibilità che Rodri, fuori da settembre scorso per un grave infortunio al ginocchio, sia in grado finalmente di rientrare in campo almeno per il Mondiale per il Club. "Lo spero… vedremo, non voglio prendere una decisione sbagliata adesso".