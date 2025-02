I tifosi del Manchester City lasciano lo stadio dopo il terzo gol del Real: “È stata una m***a”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

I tifosi del Manchester City hanno abbandonato lo stadio Santiago Bernabéu quando mancava ancora mezz'ora dalla fine della partita contro il Real Madrid, che ha sancito l'eliminazione dei Citizens dalla Champions League. I supporter inglese erano molto arrabbiati per il punteggio di 3-0 in quel momento e non hanno più voluto vedere nulla del match dopo la tripletta di Kylian Mbappé.

Il giornale spagnolo Marca ha raccolto alcune testimonianze da parte dei tifosi che sono stati molto duri con la squadra e con Pep Guardiola: "È stata una m***a", "Questa è stata una schifezza" , "Pep Guardiola deve andarsene" , "Siamo pessimi" , "Hanno dato priorità alla partita contro il Liverpool rispetto a questa", "I nostri difensori tremavano". Solo uno ha sottolineato che "ha vinto la squadra migliore" mentre le altre reazioni dei tifosi sono state molto dure contro il manager e i suoi giocatori.

Manchester City surclassato dal Real, i tifosi lasciano lo stadio al 62′

La tripletta di Mbappé ha messo al tappeto il Manchester City nella partita di ritorno dopo il 3-2 che la squadra di Carlo Ancelotti si era portato via dall'Etihad Stadium la scorsa settimana.

Pep Guardiola, dopo la disfatta di Madrid e l'eliminazione dalla Champions, non si nasconde: "Quando si arriva 22° nel Torneo è perché non siamo stati bravi. È il nostro anno peggiore. Non abbiamo il ritmo che ha il Real in questo momento, volevamo fare molti passaggi e abbiamo subìto il gol presto, poi ecco il secondo…. Se si gioca una partita a viso aperto, loro sono molto bravi. Ho incontrato il miglior Madrid degli ultimi anni, sono capaci di fare lunghi possessi, di difendere, di correre, quando vogliono essere alti. Niente, complimenti".

Il Manchester City è stato eliminato dalla Champions League per mano del Real Madrid e Pep Guardiola è stato preso in giro dal pubblico del Santiago Bernabeu che lo invitava a restare sulla panchina inglese viste le ultime difficoltà. Dopo la partita al manager dei Citizens è stato chiesto se fosse ancora in grado di affrontare questa sfida: "Perché in Inghilterra dicono che ti licenzieranno e al Bernabeu ti dicono di restare. Hai la forza di restare?". L'allenatore catalano ha pronunciato la parola "sì" nove volte e ha aggiunto di voler continuare.