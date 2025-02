Il Real Madrid annienta il City con la tripletta di Mbappé: Guardiola è fuori dalla Champions

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Per il Manchester City è stata una debacle su tutti i fronti. È una sconfitta per 3-1 senza appello per la squadra di Pep Guardiola che tornerà in Inghilterra livido di rabbia per aver abbandonato la Champions League prima ancora di mettere piede agli ottavi di finale: mai era uscito così presto e mai si era trovato ingarbugliato in una crisi che sembra non avere fine. Il Real Madrid è dominante e la tripletta di Kylian Mbappé gli regala una notte magica, quella della consacrazione a grande stella in una delle partite più delicate della stagione.

Il passaggio del turno dei Blancos non è mai stato messo in discussione e non solo grazie alla vittoria nella gara d'andata dell'Etihad: gli spagnoli hanno dominato dal primo all'ultimo minuto, giocando con una facilità quasi imbarazzante vista l'importanza della gara. Nessuno ha accusato il peso della situazione e dell'avversario, tanto che il risultato poteva essere anche più largo.

Il City soffre e perde contro il Real Madrid

Guardiola avrà tanto su cui pensare nel viaggio che lo riporterà a Manchester. La sconfitta al Bernabeu brucia e non soltanto per l'eliminazione dalla Champions League: l'addio all'Europa è soltanto l'ultimo di una lunga lista di problemi che si sono palesati uno a uno contro il Real Madrid, superiore sotto tutti gli aspetti. Il City non ha neanche provato a imporre la sua partita, tanto che al 4′ era già sotto per 1-0 e alla mezz'ora Mbappé aveva già firmato una doppietta.

Nico Gonzalez ha segnato il gol dell'orgoglio nel finale per rendere un po' meno pesante il punteggio totale, ma è una consolazione magrissima che non sposta niente. Fino al 70′ la squadra di Guardiola non era riuscita a tirare in porta, un dato allarmante per una big del calcio europeo che si trova adesso nella sua crisi più brutta. Il City torna a casa rimpiangendo la Champions e dall'altro lato il Real Madrid spera di evitarsi un altro scontro epico: se il sorteggio dovesse essere particolarmente sfavorevole allora si ritroverebbe davanti l'Atletico Madrid per un'altra finale anticipata.