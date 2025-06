Guardiola palleggia in spiaggia con i suoi giocatori, la palla non deve cadere: la qualità è altissima

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Pep Guardiola palleggia in spiaggia con i suoi giocatori a poche ore dalla partita contro la Juventus: la palla non deve cadere e l'allenatore del Manchester City mette in mostra il tuo tocco e la sua qualità.

I Citizens si giocheranno il primo posto nel girone G con la squadra bianconera ma nelle ore che precedono il match del Camping World Stadium di Orlando il manager catalano ha deciso di portare i suoi ragazzi in spiaggia per una sessione di allenamento diversa.

A 54 anni Pep Guardiola continua a dimostrare tutta la sua qualità nel controllo del pallone, esattamente come quando faceva girare il centrocampo del Barcellona.

L'allenatore del Manchester City, in un video pubblicato dal club inglese, è stato filmato mentre palleggiava con i suoi ragazzi e ha fatto vedere, ancora una volta, la sua classe nel controllo del pallone.

Nella seduta di allenamento che il manager catalano ha fatto tenere in spiaggia, dopo gli esercizi di recupero tutta la squadra e lo stesso Pep si sono divertiti a toccare il pallone per stemperare un po' la tensione in vista della partita con la Juve.

Guardiola: "Vincere il Mondiale per Club non cambierà la stagione"

Pep Guardiola qualche giorno fa ha analizzato la stagione appena conclusa del City e ha dichiarato in maniera netta: "Ho detto più volte che la stagione non è stata buona. Vincere la Coppa del Mondo per club non cambierà questo. Il mio obiettivo attuale non è vincere la competizione, ma prolungare la nostra permanenza qui".

I Citizens sono arrivati aa 13 punti dal Liverpool, c'è stata l'eliminazione ai playoff di Champions League con il Real Madrid e la sconfitta in finale di FA Cup sono cicatrici ben visibili, oltre all'eliminazione al quarto turno di Carabao Cup (contro il Tottenham, ndr). L'unico trofeo stagionale arrivato è stato la Community Shield, battendo il Manchester United ai rigori.

Il tecnico spagnolo ha concluso: "Ora che siamo qui, voglio fare del mio meglio. Voglio godermi questo momento, perché ci si arriva solo una volta ogni quattro anni… E voglio andare il più lontano possibile".