video suggerito

Khusanov torna a casa dopo il passaggio al City, è diventato un idolo: regalo mostruoso per lui Abdukodir Khusanov ha trovato una bella sorpresa al momento del ritorno in Uzbekistan dove sarà impegnato con la sua nazionale. Il giovane difensore centrale, ultimo colpo di mercato del Manchester City. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Abdukodir Khusanov ha trovato una grande sorpresa al momento del ritorno in patria dove sarà impegnato con la nazionale dell'Uzbekistan. Il giovane difensore centrale, ultimo colpo di mercato del Manchester City, è considerato un vero e proprio idolo nella sua terra e per questo è stato insignito di un dono prestigioso, una vettura del valore notevole.

Khusanov torna a casa dopo il trasferimento al Manchester City

Il classe 2004 solo pochi mesi fa si è trasferito dal Lens alla corte di Guardiola per circa 34 milioni di sterline, ovvero 40 milioni di euro. Un investimento importante per la squadra campione d'Inghilterra in carica che ha provato a rinforzarsi nella speranza do risollevare le sorti di una squadra in crisi. Una situazione che ha fatto di lui un'icona in Uzbekistan, dove è tornato per i match contro Kirghizistan e Iran.

L'emozione di Khusanov di fronte al regalo eccezionale

Un video ha mostrato cosa accaduto quando ha messo piede nella sua città natale: i suoi amici e connazionali gli hanno fatto trovare un regalo molto particolare. Khusanov ha ricevuto una nuovissima Mercedes G-Class, un SUV di lusso che ha un prezzo base di 130.000 euro. A quanto pare questa vettura è un'idea di Ulugbek Asonboev esponente di spicco del calcio locale ed ex agente del nuovo calciatore del Manchester City. Quest'ultimo in un video che ha fatto capolino sui social è mostrato quasi in imbarazzo, e molto emozionato per il prestigioso regalo ricevuto del tutto inaspettato.

Queste le parole della dedica al difensore: "Per tutto quello che fai nel calcio, con la speranza che possano esserci più ragazzi come te a illuminare il Paese. Congratulazioni!". Un segno di quanto il calciatore sia amato nella sua terra: è stato storico il suo trasferimento in uno dei club più importanti del calcio internazionale, un motivo d'orgoglio per tutto il suo paese.