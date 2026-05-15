Neymar non è diventato cittadino italiano, l’equivoco dopo una foto con la fidanzata Bruna Biancardi

Neymar non ha ottenuto la cittadinanza italiana che invece ha avuto la sua compagna Bruna Biancardi, e sua figlia. L’equivoco nato dopo una foto.

Neymar non è diventato cittadino italiana. Svanisce il sogno di chi per un momento ha pensato che il campione brasiliano potesse un giorno indossare la maglia azzurra della nostra Nazionale. L'equivoco nasce tutto da una foto diventata virale e che aveva fatto chiaramente capire come fosse il calciatore ad aver ottenuto la cittadinanza italiana. Nulla di tutto questo dato che ad ottenerla è stata Bruna Biancardi Fonseca Ribeiro ovvero la compagna del calciatore brasiliana, insieme alla loro figlia Mavie.

Secondo quanto ha appreso Fanpage dallo studio MN Tax & Legal dell'avvocato Emiliano Nitti, la famiglia della famosissima modella e influencer brasiliana aveva dei parenti in Italia e dopo un ricorso nel 2023, ottenuta la sentenza, riconosciuta anche dal consolato, ha ottenuto la cittadinanza italiana. Neymar dunque non c'entra niente in questa storia. La famiglia di Bruna Biancardi aveva un legame di parentela in Italia, in particolare di origine veneta tant'è che è stato il tribunale di Venezia ad emettere la sentenza.

Per un momento in mattinata si era dunque diffusa la notizia che Neymar avesse ottenuto la cittadinanza italiana, ma non è così. Il campione ex Barcellona e PSG oggi al Santos è brasiliano a tutti gli effetti e sperava anche di poter essere convocato da Ancelotti per i prossimi Mondiali 2026 che invece O'Ney dovrà guardare da casa. La cittadinanza italiana è invece stata ottenuta da Bruna Biancardi, seguitissima tantissima su Instagram dati i suoi 14,7 milioni di follower, che proprio in Brasile è riuscita a firmare i documenti curati proprio dallo studio italiano.

Se solo Neymar avesse ottenuto la cittadinanza italiana invece, questo cambiamento avrebbe spalancato le porte a nuovi scenari sul piano sportivo, favorendo non solo il ritorno del brasiliano in Europa ma anche la possibilità di poter essere tesserato per una squadra italiana o di altri principali campionati europei senza alcuna restrizione sul numero di extracomunitari. Insomma, un sogno durato una mezza mattinata…