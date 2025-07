Chi è Lorenzo Torriani, il giovane portiere del Milan che ha conquistato Allegri in soli 30 minuti

Il Milan è uscito sconfitto dalla prima amichevole ufficiale giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri contro l'Arsenal a Singapore nella Pre Season Tour 2025. Un ko che però ha visto i rossoneri poi vincere ai calci di rigore contro i Gunners fatti calciare per dare ulteriore spettacolo alla partita. Ed è qui che si è distinto Lorenzo Torriani, portiere classe 2005 che a 20 anni si è reso protagonista di almeno quattro interventi decisivi tra il minuto 75 e il minuto 92 della partita entrando a poco meno di mezz'ora dalla fine. Il giovane estremo difensore si è poi distinto anche durante la sfida dagli undici metri parando tre penalty a Odegaard, Nelson e Kiwior.

Per Torriani si prospetta l'ennesima estate da protagonista dopo essersi fatto conoscere lo scorso raduno negli Stati Uniti quando sulla panchina del Milan c'era Paulo Fonseca. In quel caso il talentuoso portiere fu chiamato a presidiare la porta del Milan priva degli infortunati Maignan e Sportiello compiendo parate super contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Il Milan decise così di non intervenire sul mercato lasciandolo come terzo portiere della prima squadra per tutto il resto della partita. Per il nativo di Vimodrone una soddisfazione enorme che lo porterà incredibilmente ad esordire anche in Champions League.

Le parate di Torriani ai calci di rigore.

La storia di Torriani che ha anche esordito in Champions

Per conoscere meglio Lorenzo Torriani bisogna riavvolgere il nastro e tornare alla passata stagione quando il Milan, rientrato in Italia da ritiro e tournée iniziò la regolare stagione. Ed è qui, il 17 settembre 2024, che Torriani si fa conoscere ulteriormente dal popolo milanista. Il giovane estremo difensore entra in campo in Champions, durante la fase a gironi contro il Liverpool, proprio al posto di Maignan che aveva subito un infortunio alla coscia. Visto il contemporaneo stop anche di Sportiello toccò proprio al classe 2005 giocare a San Siro.

Una soddisfazione enorme per lui che poi metterà a segno ancora un'altra presenza nell'ultima annata giocando in Coppa Italia contro il Sassuolo ma collezionando pure 6 presenze in Serie C col Milan Futuro. Un grande salto di qualità per lui che aveva mosso i primi passi nel calcio al Città di Cologno prima di approdare al Milan a soli 8 anni. Qui ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. E pensare che nel 2023 in Primavera aveva fatto da terzo dietro a Raveyre e Bartoccioni, mettendo insieme solo qualche presenza in Under 18.

Gabbia si complimenta con Torriani.

Le prestazioni di Torriani e quel possibile prestito al Lione

Oggi per lui è stato ancora una volta il raduno estivo a metterlo in mostra. Torriani si è esibito in 4 interventi in 30 minuti più 3 rigori parati. Numeri che hanno fatto subito impazzire i tifosi milanisti sui social che hanno esaltato la prestazione del giovane portiere rossonero. Proprio Fonseca, che lo scorso anno per primo l'aveva notato, potrebbe anche pensare di prenderselo al Lione in prestito dal Milan per fargli fare la giusta esperienza e valorizzarlo anche in ambito internazionale per consegnare poi al Milan un giocatore già totalmente pronto.