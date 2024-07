video suggerito

Antonio Conte ha già bocciato 7 calciatori del Napoli: nella lista degli esuberi c’è una sorpresa Con Antonio Conte il Napoli vuole tornare in alto. La rivoluzione è in atto e altri sette calciatori potrebbero lasciare il club partenopeo, tra questi anche Ngonge e Simeone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli con Antonio Conte si sta allenando a Dimaro, per la prima parte del ritiro che è fondamentale anche per definire il destino di una serie di calciatori che erano già in bilico. E secondo alcune indiscrezioni l'ex c.t. avrebbe dato il suo benestare all'addio di ben sette calciatori, che attualmente fanno parte della rosa dei partenopei.

Il Napoli ha piazzato già 3 colpi di mercato

Dopo lo scudetto, vinto dopo trentatré anni, è arrivato un magrissimo decimo posto, il peggior risultato degli ultimi quindici anni. De Laurentiis non ha azzerato tutto, ma ha voltato ampiamente pagina con Conte allenatore e Manna come uomo mercato. Il Napoli è stata fin qui una delle società più attive sul mercato con gli acquisti di Spinazzola, Rafa Marin e soprattutto Buongiorno. E in attesa della cessione di Osimhen, sempre corteggiato dal PSG, il tecnico salentino sta effettuando delle valutazioni accurate su una serie di calciatori che erano già in bilico.

Via due difensori centrali

Uno dei difensori centrali partirà, forse pure due. Nell'elenco dei cedibili di Conte, secondo quanto scrive Repubblica, in testa c'è Ostigard, che era stato proposto al Torino e che piace molto al Rennes. Ma rischia di andare via anche uno tra Juan Jesus e Natan.

Lindstrom verso l'Everton

Sulla via della cessione c'è Jesper Lindstrom, autore di un'annata totalmente incolore e che finirà in Premier League. L'accordo con l'Everton è a un passo, prestito con diritto di riscatto a favore del club inglese. Fin qui niente di nuovo sotto il sole. Perché i nomi di questi calciatori erano dati già tra quelli dei partenti.

Sul mercato anche Ngonge e Gaetano

Conte avrebbe dato il placet per la cessione anche di altri tre calciatori, due di questi sorprendono assai. Perché potrebbe partire il belga Ngonge, prelevato dal Verona lo scorso gennaio. Non aveva demeritato in un'annata negativa, ma in questa settimana di ritiro sembra non abbia convinto il tecnico, che pare intenzionato a giocare con il 3-4-2-1.

E così l'attaccante classe 2000 potrebbe doversi trovare una squadra. Così come Gianluca Gaetano, che in realtà aveva iniziato bene il suo pre-campionato e sembrava essere partito con il piede giusto, ma evidentemente non è così.

Verso l'addio pure Simeone e Cajuste

Verso l'addio pure il Cholito Simeone, che è stato fondamentale nello scudetto del 2023 ma che non sembra essere preso particolarmente in considerazione da Conte come bomber di scorta (probabilmente di Lukaku, in predicato di passare al Napoli).

Ma anche il centrocampista svedese Cajuste che pareva poter rimanere in azzurro sarà messo sul mercato, e secondo Sky sarà ceduto entro il 30 agosto, il giorno in cui si chiuderà la campagna estiva di acquisti e cessioni.