video suggerito

Roma-Juventus gratis su DAZN, dove vederla in TV e streaming in chiaro: le probabili formazioni Roma e Juventus si sfidano nel posticipo della 31ª giornata di Serie A: si gioca allo stadio Olimpico domenica 6 aprile 2025 alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni Ranieri e Tudor. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma e Juventus scendono in campo per il posticipo della 31ª giornata di Serie A: si gioca oggi, domenica 6 aprile 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45 e si potrà vedere su DAZN, anche gratuitamente.

Dopo la vittoria, la settima consecutiva, di misura contro il Lecce grazie al gol di Dovbyk, i giallorossi scenderanno in campo contro i bianconeri per continuare la sua rincorsa ad un piazzamento in Europa: la Magica con Claudio Ranieri alla guida ha cambiato rotta dopo il disastroso inizio di stagione e ha piazzato una fortissima accelerata che l'ha portata ad essere una delle squadre più costanti del campionato. Dall'altra parte c'è la Juventus che ha cambiato da poco allenatore, con Tudor al posto di Thiago Motta, ed è ritornata alla vittoria dopo le batoste contro Atalanta e Fiorentina: i bianconeri vogliono raggiungere il quarto posto, l'ultimo obiettivo stagionale, a tutti costi per evitare sorprese in chiave mercato la prossima estate.

La partita d'andata finì con un pareggio per 0-0 e sulle panchine c'erano Thiago Motta e Daniele De Rossi, entrambi esonerati.

Partita: Roma-Juventus

Orario: 20:45

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 6 aprile 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 31a giornata

Roma-Juventus, dove vederla in diretta TV

Dove vedere in TV la partita tra Roma e Juventus? La gara, che si giocherà alle ore 20: 45 allo stadio Olimpico di Roma, si potrà seguire in diretta TV su DAZN e si potrà vedere gratuitamente perché il match tra le squadre di Ranieri e Tudor fa parte dei cinque incontri del campionato di Serie A che verranno trasmessi in chiaro. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Dove vedere Roma-Juventus in diretta streaming

La sfida tra la Roma e la Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN: per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Roma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Ranieri non avrà a disposizione Dybala e in attacco si affiderà a Dovbyk con Soulé e Pellegrini che agiranno ancora da trequartisti. El Shaarawy dovrebbe prendere lo posto dello squalificato Saelemaekers, con Angelino sulla fascia opposta. Cristante e Koné in mezzo al campo. In porta Svilar con Mancini, Celik e Ndicka in difesa.

Tudor dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con il trio Kalulu-Veiga-Kelly davanti a Di Gregorio, Nico Gonzalez e McKennie esterni, al centro Locatelli e Thuram. Davanti Vlahovic e a supporto Yildiz e Koopmeiners. Gatti infortunato, non sarà a disposizione per un mese.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Koné, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. All. Ranieri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor