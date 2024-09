Juventus-Roma senza squilli, 0-0 tra Thiago Motta e De Rossi: polveri bagnate per bianconeri e giallorossi

video suggerito

Si chiude con uno 0-0 contro la Roma il primo vero crash-test per la nuova Juventus di Thiago Motta. Nel big-match della 3ª giornata della Serie A 2024-2025 di scena all'Allianz Stadium i bianconeri non riescono andare oltre il pareggio a reti inviolate contro una formazione giallorossa che non ha demeritato.

Un pareggio arrivato al termine di un match che è cominciato all'insegna dell'equilibrio con le due squadre che hanno faticato ad impensierire le rispettive retroguardie avversarie tanto che per vedere la prima vera occasione da gol dell'incontro si sono dovuti attendere gli ultimi minuti prima dell'intervallo quando Vlahovic ha anticipato il suo marcatore deviando il cross di Yildiz proveniente dalla sinistra chiamando in causa il fin lì inoperoso Svilar che in tuffo riesce a smanacciare il pallone sventando il pericolo. Mentre i giallorossi mandati in campo da De Rossi con il 4-3-3 con l'ex Soulé preferito all'altro ex Paulo Dybala e il giovane Pisilli in mediana al posto di Paredes.

Per dare una scossa al match, in avvio di ripresa, Thiago Motta decide di mandare in campo gli ultimi big arrivati dal mercato con Koopmeiners e Coincecao che prendono il posto di Mbangula e Cabal (con Cambiaso che torna dunque a fare il terzino dopo aver fatto l'esterno alto per tutto il primo tempo) e all'olandese ex Atalanta bastano solo pochi minuti per entrare nel vivo del gioco azionando Vlahovic che dal limite dell'area strozza però troppo la conclusione con il pallone che finisce sul fondo. Occasione bianconera a cui la Roma risponde con l'incursione palla al piede di Soulé fermato dal doppio intervento di Bremer e Gatti poco prima di arrivare a tu per tu con Di Gregorio. E quella è anche l'ultima giocata dell'argentino che qualche minuto più tardi lascia il campo sostituito da Dybala mentre Zalewski prende il posto di Saelemaekers sulla corsia mancina.

Nemmeno i cambi però stappano la partita e così Thiago Motta, al 60′, decide di pescare ancora dalla sua ricca panchina cambiando la linea mediana sostituendo Fagioli e Locatelli con Douglas Luiz e McKennie. E la risposta di Daniele De Rossi non tarda ad arrivare con l'ultimo arrivato Manu Koné al posto del giovane Pisilli. Con i nuovi ingressi cambia anche l'atteggiamento della Juventus che nel finale alza il numero di giri del motore, soprattutto con gli spunti palla al piede dello sgusciante Coincecao, alla ricerca del gol che regalerebbe la terza vittoria consecutiva ai bianconeri. E negli ultimi minuti i due allenatori tirano fuori i rispettivi centravanti (che hanno entrambi perso il duello con i propri marcatori N'Dicka da un lato e Gatti dall'altro) con Dusan Vlahovic che fa spazio a Nico Gonzalez mentre Dovbyk viene sostituito da Shomurodov con Baldanzi che sostituisce Pellegrini.

Le mosse dei due tecnici però non producono i risultati sperati con la gara che termina dunque con un pareggio a reti inviolate che consente alla Roma di muovere la classifica dopo la sconfitta interna contro l'Empoli e alla Juventus di andare alla sosta comunque da prima della classe, seppur non più sola, ma in compagnia di Inter, Torino e Udinese che nell'altro match della domenica sera di questa terza giornata della Serie A 2024-2025 ha battuto 1-0 il Como grazie al gol realizzato da Brenner nel finale del primo tempo (e grazie anche al rigore sbagliato da Cutrone in pieno recupero).