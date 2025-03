video suggerito

La prima Juventus di Tudor rialza la testa e batte il Genoa: Yildiz decisivo con un gol magnifico La prima Juventus di Igor Tudor rialza la testa dopo le batoste contro Atalanta e Fiorentina. I bianconeri battono il Genoa 1-0 e si prendono tre punti d'oro per la corsa al quarto posto Champions. Decisivo il gol spettacolare realizzato da Yildiz.

A cura di Fabrizio Rinelli

La prima Juventus di Igor Tudor rialza la testa dopo le batoste contro Atalanta e Fiorentina. I bianconeri battono il Genoa 1-0 e si prendono tre punti d'oro per la corsa al quarto posto Champions. Decisivo il gol spettacolare realizzato da Yildiz nel primo tempo. Buona la prestazione di Vlahovic subito titolare con Tudor mentre Koopmeiners è ancora in difficoltà e fischiato dal pubblico bianconero al momento della sostituzione. Kolo Muani resta in panchina per tutta la partita.

Il gol di Yildiz.

Il primo tempo di Juventus-Genoa: gol fantastico di Yildiz

Igor Tudor ha schierato la sua nuova Juventus dando subito fiducia a Dusan Vlahovic in attacco lasciando Kolo Muani in panchina. Alle sue spalle Yildiz e Koopmeiners con Nico Gonzalez e McKennie a fungere da esterni a tutta fascia. I bianconeri giocano in modo più rapido, veloce, senza tempi morti. È un po' questa la prima impostazione data da Tudor alla Juventus che ha beneficiato soprattutto nella seconda parte della prima frazione quando i bianconeri hanno trovato il gol del vantaggio proprio grazie a Yildiz autore di una rete a dir poco magistrale.

Tutto il merito però va dato proprio a Tudor che fa quasi da dodicesimo uomo in campo. Vlahovic perde un contrasto vicino alla panchina della Juve, la palla finisce tra le braccia dell'allenatore bianconero che senza perdere tempo approfittando del posizionamento errato della difesa del Genoa la serve con le mani a Koopmeiners. La rimessa laterale dell'olandese finisce in qualche modo a Yildiz che si inventa un doppio dribbling che consente ai bianconeri di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Tudor costretto però a cambiare Gatti con Kalulu.

McKennie in campo sulla fascia sinistra.

Nel secondo tempo la Juventus gestisce il vantaggio

Nella ripresa chiaramente l'allenatore bianconero cambia poco mentre Vieira deve dare maggior fluidità all'attacco. Pinamonti ci prova in girata in area di rigore facendo venire un brivido a Di Gregorio e al pubblico della Juve. Sfiora il gol l'attaccante rossoblù mentre la Juventus continua ad attaccare sempre con Yildiz che tra le linee è pericolosissimo. Il turco con le sue giocate cerca di imbeccare spesso Vlahovic ma sul serbo fa buona guardia più volte De Winter. L'attaccante bianconero si sbraccia, cerca di farsi largo e sembra anche più libero mentalmente.

Nel frattempo il Genoa manda in campo anche Ekuban e Malinovskyi. La Juventus invece toglie Nico Gonzalez per Weah e Koopmeiners per Conceicao. Le occasioni stentano però ad arrivare e i bianconeri cominciano a gestire i tre punti che sarebbero preziosissimi in ottica quarto posto. Eppure Yildiz più volte ha accesso il gioco a caccia del raddoppio. Nel finale succede poco e la Juventus può così portarsi a casa tre punti d'oro per la corsa al quarto posto Champions.