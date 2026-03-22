Roma-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni

La Roma ospita allo stadio Olimpico il Lecce nella 30a giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Gasperini e Di Francesco.

La Roma ospita il Lecce nella 30a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La squadra giallorossa viene da tre sconfitte in quattro partite tra campionato e Europa League: i ragazzi di Gian Piero Gasperini sono in piena corsa per un piazzamento in Champions League ma non possono più sbagliare dopo aver perso lo scontro diretto con il Como e aver subito la rimonta dalla Juve all'ultimo secondo. Dall'altra parte c'è il Lecce dell'ex Eusebio Di Francesco, che affronta la seconda trasferta sul campo di una squadra d’alta classifica dopo quella di Napoli: i salentini al Maradona non hanno sfigurato ma sono usciti dal campo a mani vuote e vogliono tornare a casa con qualche punto per alimentare le proprie speranze salvezza.

A dirigere l’incontro sarà Juan Luca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata. Ad assisterlo ci saranno Baccini e Zingarelli, mentre il IV Uomo sarà Massimi. Al VAR è stato designato Ghersini, con Abisso nel ruolo di AVAR.

Dove vedere il match Roma-Lecce e a che ora in diretta TV e streaming

Il match della 30ª giornata di Serie A tra Roma e Lecce si giocherà alle ore 18:00 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta TV e in streaming per gli abbonati di DAZN e Sky. Le telecronaca DAZN sarà di Alberto Santi e il commento di Emanuele Giaccherini. Per Sky la telecronaca sarà di Stefano Borghi con commento di Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Assogna e Valentina Mariani.

Roma-Lecce, le formazioni della partita di Serie A

Gasperini non rinuncia mai a Malen e alle sue spalle si affida a Pisilli e Pellegrini. Di Francesco non dovrebbe cambiare il suo 4-2-3-1 con Pierotti, Gandelman e Sottil a supporto dell'unica punta Stulic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.