video suggerito

Belen Rodriguez come Alena Seredova, il commento sul suo “eccessivo dimagrimento” e la replica Nel giro di 24 ore, sia Alena Seredova che Belen Rodriguez hanno ricevuti commenti sul loro aspetto fisico. Entrambe hanno deciso di replicare ai giudizi degli utenti sui social. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel giro di meno di 24 ore due donne del mondo dello spettacolo hanno dovuto rispondere a commenti riguardanti la propria forma fisica. Alena Seredova è stata "promossa" per il suo aspetto "formoso", giudicato da un utente assolutamente più gradevole rispetto a quello che aveva "da giovane". Belen Rodriguez, invece, colpevole di essere "troppo magra", si è vista criticata da una delle sue follower. Due episodi così ravvicinati che più che una coincidenza fanno pensare a un segnale di una situazione ormai nota: i corpi sono – e saranno sempre – sotto la lente d'ingrandimento.

Belen Rodriguez accusata di essere "troppo magra"

"Ad essere sincera ho preso quattro chili. E li adoro". Così Belen Rodriguez ha replicato a chi l'ha accusata di essere dimagrita troppo. Una risposta che la showgirl ha deciso di affidare ai social: nessun allarme da lanciare, solo qualche chilo in più e con soddisfazione. La domanda nasce spontanea: perché una donna deve giustificare continuamente e pubblicamente il proprio aspetto fisico?

"Mi dovrei offendere?"Alena Seredova risponde al commento sul suo fisico

A poche ore di distanza, la showgirl si è ritrovata nella stessa posizione in cui era finita Alena Seredova il giorno prima, quando è stata costretta a ribattere a un utente che le aveva scritto: "Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane". L'ex modella, apparentemente per niente turbata, aveva obbiettato: "Una perde sedici chili e tu mi ci ficchi la parola "adesso che sei più formosa". Mi dovrei offendere? No". Sarà che forse a commenti del genere ci ha fatto il callo, considerato che più volte ha raccontato di essere stata bersaglio di body shaming.

E se le due situazioni sono diverse nei contenuti, sono identiche nella dinamica. Ogni variazione – reale o percepita – diventa pretesto per giudizi, supposizioni, o insinuazioni sulla salute di una persona (o personaggio pubblico, come in questi casi). Ma parte del tema, che si apre a considerazioni più approfondite, è sicuramente esposto molto meglio nel film The Substance di Coralie Fargeat.