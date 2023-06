Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi: l’album delle nozze e il commento degli sposi Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati lo scorso 17 giugno. Il settimanale Chi pubblica un servizio a loro dedicato, in cui raccontano il loro amore e come hanno vissuto questo momento così importante della loro vita insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Lo scorso 17 giugno, Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono scambiati una promessa d'amore eterno, celebrando un matrimonio con rito civile, a cui sono seguiti i festeggiamenti a Noto. Il settimanale Chi ha in esclusiva le foto delle nozze e i neo sposi hanno parlato della loro storia d'amore, nata senza fretta, aspettando i tempi l'uno dell'altra, una storia sincera, semplice, che ha riportato il sorriso alla modella dopo uno dei periodi più difficili della sua vita.

L'incontro tra Alena Seredova e Alessandro Nasi

Alena Seredova racconta con un certo trasporto il momento in cui per la prima volta ha incontrato l'uomo che sarebbe diventato suo marito: "Quando mi hanno presentato Alessandro non ero aperta a nessuna conoscenza. Non ero in grado di percepire. Ma lui ha mostrato una certa perseveranza, e mi ha convinta ad aprire gli occhi, piano piano. È entrato nel mio cuore". Stesse parole condivise da Alessandro Nasi che racconta di averla incontrata senza sapere nulla dei suoi trascorsi e di essersi incuriosito:

Ci siamo trovati per caso in un weekend fra amici, non cercavo nulla, ma mi sono reso conto che, inconsciamente, stavo realizzando di aver conosciuto una persona incredibilmente speciale. Ho capito perché non lasciasse molto spazio, per questo sono stato determinato nel cercarla. Mi piaceva la sua forza e la sua dignità nel proteggere la famiglia mettendo i figli prima di tutto, anche della sua volontà.

Come è arrivata la proposta di matrimonio

Nonostante la storia d'amore andasse a gonfie vele, il matrimonio non era nei piani, nessuno dei due pensava che sarebbe potuto accadere, per motivi diversi. La modella racconta al settimanale come il tutto sia avvenuto in una maniera spontanea, tanto da farla emozionare per l'autenticità di quel momento:

Non mi aspettavo il matrimonio. Pensavo che , se un uomo arriva a 40 anni senza sposarsi, significa che non è la sua priorità. E spesso siamo noi donne a insistere. Ma io sono arrivata ad Alessandro in un altro modo, e la mia priorità era l’equilibrio familiare. Quando me lo ha chiesto mi sono emozionata. E mi sono commossa vedendo la felicità dei nostri amici.

D'altro canto, in effetti, il manager non pensava alle nozze, ma poi qualcosa è cambiato: "Essendo figlio di genitori che si sono separati, si sono rispostati e si sono separati di nuovo, vedevo il matrimonio come una cosa complicata. È successo tutto in una settimana: c’è stato un insieme di momenti che ho vissuto con lei, nostra figlia, i ragazzi, che mi hanno fatto venire voglia di colpo, di fare questo passo".

Alena Seredova e Alessandro Nasi, foto settimanale Chi

Il rapporto di Alessandro Nasi con i figli di Buffon

I due hanno avuto una figlia, Vivienne, che ha intensificato ancora di più il loro legame, ma Nasi prima di diventare papà della piccola, è riuscito ad entrare nel cuore di Louis Thomas e David Lee, i figli di Seredova e Buffon:

Alessandro li ha conquistati semplicemente con la sua presenza e la dedizione. Ha dedicato loro tanto tempo, il tempo che prima aveva solo per sé e per i suoi amici. È diventato un appoggio, un amico.

D'altronde non ha mai pensato di prendere un posto che esiste: "Mi sono avvicinato ai ragazzi in modo graduale, assicurandomi che ci fosse la volontà da parte di entrambi di fare delle cose insieme senza forzature e senza mai voler sostituire un padre".