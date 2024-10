video suggerito

La dedica di Buffon a Ilaria D'Amico: "Con te ho scoperto l'amore vero", la reazione di Alena Seredova La dedica di Gigi Buffon per Ilaria D'Amico durante il loro matrimonio non sarebbe piaciuta ad alcuni. Il settimanale Oggi rivela che alcuni invitati l'hanno giudicata come "irrispettosa" nei confronti dell'ex moglie Alena Seredova. Dalla rivista arriverebbe la reazione della showgirl ceca.

A cura di Gaia Martino

La dedica di Gigi Buffon alla moglie Ilaria D'Amico fatta nel giorno del loro matrimonio non sarebbe andata giù a molti. Nonostante si tratti di una frase estremamente romantica, alcuni presenti alle nozze l'avrebbero giudicata come "irrispettosa" nei confronti dell'ex moglie, Alena Seredova. "Ilaria, grazie a te ho scoperto cos'è il vero amore. Non pensavo esistesse" ha dichiarato il dirigente sportivo e capo delegazione della nazionale italiana rivolgendosi alla donna con la quale tradì l'ex moglie. Stando a quanto racconta il nuovo numero di Oggi, alcuni invitati avrebbero reagito male a tali parole essendo presenti alla cerimonia anche i figli nati dalla passata storia, Thomas e Davide Lee.

Le reazioni alla dedica di Buffon per Ilaria D'Amico

Nel nuovo numero del settimanale Oggi sarebbe presente il retroscena che riguarda il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Si legge che alcuni invitati non avrebbero apprezzato la dedica di Gigi Buffon alla D'Amico, la neo moglie che ha definito il "primo amore" della sua vita. Prima di conoscere lei, però, l'ex portiere sposò Alena Seredova, madre dei suoi due primi figli, Thomas e Davide Lee, che tradì proprio con la conduttrice sportiva. Era il 2014 quando uscì allo scoperto il tradimento e la coppia si separò. Oggi, Alena Seredova, è sposata con Alessandro Nasi, imprenditore, dalla quale ha avuto un'altra figlia. Alla proposta della rivista di rispondere alla dedica del suo ex marito, però, la showgirl ceca è stata criptica: "Non penso serva che io dica nulla", le parole riportate da Today.it.

La dedica di Ilaria D'Amico al matrimonio

Anche Ilaria D'Amico ha rivolto parole d'amore al neo marito tirando in ballo i loro figli. "Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all'amore dei nostra ragazzi" sono state le parole della conduttrice televisiva. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono diventati genitori di Leopoldo Mattia, fratello per i loro figli nati dalle precedenti relazioni. L'ex portiere era infatti già papà di Louis Thomas e di David Lee, nati dal matrimonio con la Seredova, mentre la D'Amico era già mamma di Pietro, nato dalla storia con Rocco Attisani.