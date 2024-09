video suggerito

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sposi, al matrimonio Monica Bellucci come testimone insieme a Tim Burton Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono ufficialmente marito e moglie. Presenti alle nozze, tra gli altri, anche gli ex compagni di squadra dello sposo Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini e Monica Bellucci insieme al compagno Tim Burton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

518 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono ufficialmente marito e moglie. Il sì è stato pronunciato tra le colline lucchesi, a Villa Olivia a San Pancrazio, dopo undici anni di fidanzamento. Il matrimonio era stato annunciato lo scorso giugno, rinviato a causa degli Europei di calcio. A officiare le nozze è stata Francesca Fogar, amica della sposa. Ma le celebrazioni non si esauriscono oggi: per domenica 29 settembre gli sposi hanno organizzato una festa in riva al mare, presso lo stabilimento balneare di Buffon a Forte dei Marmi. Presenti alle nozze anche Monica Bellucci, in qualità di testimone della sposa, insieme al suo compagno Tim Burton.

Il "sì" di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Sono apparsi emozionati Ilaria D'Amico e Gigi Buffon nelle foto e nei video condivisi nel giorno del loro matrimonio. Dopo il "sì" è scattato un lungo bacio dei neo sposini, tra gli applausi dei presenti e i complimenti dell'officiante della cerimonia. In prima fila a battere le mani Monica Bellucci, testimone della sposa insieme ad Angela Pedrini.

Gli invitati al matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Tra le personalità del mondo dello spettacolo presenti alle nozze non solo l'attrice Monica Bellucci (accompagnata dal regista americano Tim Burton, suo compagno), ma anche i giornalisti Costanza Calabrese e Dario Maltese, Fabio Caressa e sua moglie Benedetta Parodi e la conduttrice tv Victoria Cabello.

Leggi anche Fiocco rosa per Mandy Moore, è nata Louise Everett Goldsmith

L'arrivo di Monica Bellucci e Tim Burton al matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Per Gigi Buffon presenti i testimoni Alessandro Nesta, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. Poco prima delle nozze, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ex compagni di squadra di Buffon, hanno lasciato un messagio video (virale sui social): "Noi siamo pronti a difendere Gigione come l'abbiamo fatto in carriera. Siamo pronti a divertirci e a passare una bella serata". Alla cerimonia ristretta hanno partecipato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò.