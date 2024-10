Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sposi, le foto esclusive del matrimonio

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il giorno del fatidico sì è arrivato anche per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Dopo dieci anni insieme, il portiere più forte al mondo e la giornalista sportiva hanno così coronato il loro sogno d'amore, dopo una storia nata in sordina e che, poi, è esplosa in tutta la sua potenza. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto esclusive del matrimonio, tenutosi a Lucca, alla presenza di circa duecento invitati, tra cui una bellissima Monica Bellucci, testimone della sposa, insieme al compagno Tim Burton.

Le foto del matrimonio a Villa Oliva

Eccoli, felici, sorridenti, innamorati e complici. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sembra siano nati per stare insieme e dopo aver rimandato il loro matrimonio, perché avrebbero voluto celebrarlo a luglio, i due si sono promessi amore eterno a Villa Oliva, celebrato dalla giornalista Francesca Fogar, grande amica del noto volto tv. I due sono stati festeggiati da amici e volti noti. Non potevano mancare, infatti, esponenti del mondo dello sport dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, passando per il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, e ancora gli storici compagni di squadra Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, anche lato Sky, si sono presentati Beppe Bergomi e Fabio Caressa.

Il brunch nello stabilimento dei Buffon

Buffon lo ha dichiarato: "Ilaria, grazie a te ho scoperto cos'è il vero amore, non pensavo esistesse", mentre lei ha parlato della loro famiglia allargata, che si è unita ancora di più negli anni e ha permesso loro di vivere una bellissima storia d'amore. Dopo la cerimonia a Lucca, il giorno dopo gli sposi hanno festeggiato con un brunch nello stabilimento la Romanina, di proprietà dei genitori dell'ex portiere della Juve, a Marina di Massa. Una festa in piena regola, dove non sono mancate foto divertenti con gli invitati, pronti ad inneggiare alla coppia più bella dello sport.