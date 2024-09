La festa in spiaggia di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico dopo le nozze, le foto e gli invitati al party

video suggerito

Continuano i festeggiamenti per Gianluigi Buffon e Ilaria D'amico. Dopo il rito civile a Lucca, nella giornata di domenica 29 settembre l'ex portiere e la giornalista hanno celebrato il loro amore con una romantica festa in spiaggia, alla presenza dei parenti e degli amici più cari. Per l'occasione hanno scelto il loro posto del cuore: lo stabilimento La Romanina, a Ronchi Massa, di proprietà della famiglia di Buffon e dove la coppia trascorrere spesso le vacanze estive. Sui social alcuni scatti del loro (secondo) grande giorno.

La festa in spiaggia dopo le nozze a Lucca, foto e invitati

Buffon e D'Amico hanno deciso di festeggiare per più giorni il loro amore: dopo la cerimonia a Villa Oliva, il giorno successivo hanno scelto di organizzare un party sulla spiaggia presso lo stabilimento La Romanina, a Ronchi di Massa, di proprietà della famiglia del portiere. Per la coppia il bagno è come una seconda casa, dove spesso trascorre le vacanze. Come mostrano le immagini sui social, si è trattato di un brunch con gli amici e i parenti più stretti, circa 150 persone, per celebrare ancora una volta la loro unione. Tra gli invitati diversi volti noti della tv, come la giornalista Mia Ceran, Victoria Cabello e l'amico Paride Vitale, il presidente del Coni Giovanni Malagò, la giornalista Stella Pende e poi ancora l'ex calciatore del Milan e opinionista di calcio Zvonimir Boban.

Il rito civile a Lucca

Dopo 11 anni d'amore e un rinvio dalla cerimonia a causa degli Europei di Calcio, Buffon e D'Amico sono convolati a nozze il 28 settembre. Per il loro ‘sì' hanno scelto le colline lucchesi, in particolare la Villa Olivia a San Pancrazio. La cerimonia è stata officiata da Francesca Fogar, amica delle sposa. Presenti alle nozze diversi personaggi dello spettacolo e dello sport, tra cui Monica Bellucci e il compagno Tim Burton. L'attrice è stata la testimone delle sposa, al suo fianco per tutta la celebrazione.