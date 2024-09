video suggerito

"Abbiamo camminato quasi 200 km per sposarci", il matrimonio in viaggio dell'influencer Irene Colzi Irene Colzi (conosciuta sui social come Irene's Closet ) e Giovanni Gambassi hanno deciso di percorrere a piedi quasi 200km lungo la Via Francigena per sposarsi. Insieme a loro amici e invitati che si sono uniti durante le tappe. Un viaggio simbolico durato circa una settimana, che si è concluso con il sì in abito bianco: "Siamo un po' matti, ma abbiamo onorato la nostra passione".

A cura di Elisabetta Murina

"Stiamo camminando 160 km per sposarci". È un viaggio vero e proprio quello che Irene Colzi e Giovanni Gambassi hanno deciso di intraprendere prima di pronunciare il fatidico sì. La travel creator, fondatrice della pagina social Irene's Closet, e il compagno hanno camminato per quasi 200km lungo la Via Francigena prima di diventare ufficialmente marito e moglie. Un'impresa fuori dal comune che la coppia ha deciso di condividere con invitati e amici, i quali si sono uniti a loro nel corso delle varie tappe previste. "Siamo sicuramente un po' matti", hanno scherzato nel condividere su Instagram alcuni scatti e video della loro impresa.

Il cammino di Irene e Giovanni verso il matrimonio

Il viaggio di Irene e Giovanni verso il matrimonio è iniziato l'8 settembre e si è concluso dopo circa una settimana. La coppia ha percorso a piedi quasi 200 chilometri lungo la Via Francigena prima di diventare ufficialmente marito e moglie. La scelta di organizzare delle ‘nozze on the road‘ ha per loro un significato simbolico: "Siamo sicuramente un po' matti perché abbiamo deciso di onorare queste nostra grande passione che per noi è diventata la metafora della nostra vita insieme". A loro si sono uniti anche diversi amici e invitati: "Non saremo soli questa volta in questo cammino che ci porterà a celebrare il nostro amore. Gli amici si uniranno a noi… saremo sempre di più fino ad arrivare alla nostra meta".

Le nozze dopo quasi 200 km a piedi

Nonostante la scelta non convenzionale per la cerimonia, Irene Colzi e Giovanni Gambassi non hanno voluto rinunciare alla tradizione. Nel corso delle varie tappe del cammino, oltre alle soste per dormire, cenare e rilassarsi, gli sposi hanno organizzato anche una cena pre nozze in una trattoria tipica toscana. La futura sposa ha indossato un abito bianco e ha consegnato a tutti gli inviati un attestato di partecipazione al cammino, ringraziando simbolicamente ognuno di loro. E anche durante il viaggio non sono mancate piccole sorprese, come dediche d'amore, coccarde, timbri speciali. Infine il fatidico sì, pronunciato rispettivamente in abito bianco e smoking (che con cura hanno trasportato per tutto il viaggio) in una location in mezzo alla natura, allestita per l'occasione."Ci siamo sposati, siamo immensamente e infinitamente felici", hanno scritto sui social.