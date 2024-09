video suggerito

Dove si sposano Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: le location del matrimonio a Lucca Gigi Buffon e Ilaria D’Amico convoleranno a nozze sabato 28 settembre 2024: per il giorno del loro matrimonio hanno scelto una magnifica villa sulle colline toscane, mentre domenica 29 è previsto un brunch in riva al mare con amici e parenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Sabato 28 settembre si sposano l'ex portiere della nazionale Gigi Buffon e la giornalista Ilaria D'Amico. La coppia, insieme dal 2013, convolerà a nozze in Toscana, regione in cui è nato il Capo delegazione della Nazionale di calcio italiana, originario di Carrara. Il matrimonio con rito civile sarà celebrato sabato mentre domenica 29 settembre è prevista con una festa con gli amici in un'altra location di cui ancora non si conoscono i dettagli. Per Buffon si tratta del secondo matrimonio: il calciatore era stato sposato con Alena Seredova mentre D'Amico ha avuto una lunga relazione con l'imprenditore Rocco Attisani, da cui ha avuto il primogenito Pietro. La coppia ha scelto una splendida location in provincia di Lucca per il grande giorno: i due futuri sposi pronunceranno il fatidico sì davanti a pochi intimi, tra cui non mancheranno il figlio della coppia Leopoldo Mattia, nato nel 2016, Pietro, Louis Thomas e David Lee avuti dalle rispettive precedenti relazioni.

La loggia della Villa | Villa Oliva Buonvisi

Le location delle nozze di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

Le nozze di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico saranno celebrate con rito civile, probabilmente dall'amica Francesca Fogar, giornalista e quindi collega della sposa. La coppia ha scelto la splendida Villa Oliva Buonvisi, una magnifica tenuta a San Pancrazio, comune in provincia di Lucca. La villa, immersa nel verde delle colline toscane, è composta da un edificio principale, la Loggia dei Civitali, da un giardino lussureggiante, da una dépandance e dalla splendida limonaia che ospita fino a duecento persone.

Villa Oliva Buonvisi| Foto Villa Oliva Buonvisi

La Villa è stata costruita tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento: le prime tracce risalgono al 1593 quando Alessandro Buonvisi, nobile toscano, suggerì nel testamento alla moglie Angela di trasferirsi nella Villa di San Pancrazio con il figlio Ludovico. A costruire la villa sarebbe stato l'architetto Matteo Civitali, che si era formato nella scuola di Firenze voluta da Lorenzo de Medici. Civitali costruì anche il palazzo Pretorio di Lucca che ancora oggi è possibile ammirare. La splendida loggia che porta il suo nome è dotata di un meraviglioso portico che, nei secoli, ha fatto si che la villa diventasse ritiro privilegiato di cardinali e altre personalità di spicco. Per la cerimonia di sabato 28 e il successivo ricevimento sono attesi sicuramente i testimoni illustri: per lui Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini; per la sposa, invece, le testimoni saranno l'attrice Monica Bellucci, Georgia Cavazzano e la giornalista Angela Pedrini. Tra gli ospiti vip non è ancora confermata la presenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus capitanata da Buffon.

Leggi anche Nostalgia delle vacanze estive? Dove andare nei prossimi ponti del 2024

La splendida limonaia | Foto Villa Oliva Buonvisi

La location top secret del party in Versilia

Domenica 29 settembre la cerimonia si sposterà in Versilia dove gli sposi hanno organizzato un brunch per amici e parenti. Secondo diverse fonti, il luogo scelto sarebbe uno degli stabilimenti super chic di Forte dei Marmi, ma c'è chi ipotizza che il party possa tenersi anche al Bagno La Romanina. Alcuni quotidiani locali, infatti, indicherebbero lo stabilimento in provincia di Massa di proprietà della famiglia Buffon come location per una domenica di festeggiamenti.