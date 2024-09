Monica Bellucci al matrimonio di Ilaria D’Amico sfida il dress code e veste di nero

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sono sposati sabato 28 settembre. Hanno pronunciato il fatidico sì tra le colline lucchesi, a Villa Olivia a San Pancrazio, dopo undici anni insieme. Per celebrare il loro amore hanno voluto accanto tutte le persone care, amici e parenti. Oltre alle famiglie, erano presenti tanti volti noti del mondo della tv e dello sport: Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Fabio Caressa con la moglie Benedetta Parodi. È giunta in Italia per l'occasione anche Monica Bellucci, testimone della sposa. Con lei anche il compagno Tim Burton. La festa in onore di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon proseguirà domenica 29 settembre con un pranzo vista mare a Forte dei Marmi.

Il look da cerimonia di Monica Bellucci

Non c'è dubbio: è il nero il colore preferito di Monica Bellucci, quello che sceglie sempre nelle occasioni speciali, dalle serate di gala ai red carpet. Proprio qualche settimana fa l'attrice ha sfilato sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia, per l'appunto con un elegantissimo look total black, un mood dark perfetto per l'occasione, visto che si trattava della prima di Beetlejuice Beetlejuice, il nuovo film di Tim Burton. Prosegue da oltre un anno la relazione col regista.

Meno perfetta è la scelta del nero per il matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon. L'attrice è arrivata a Villa Oliva assieme al compagno, anche lui in nero, tenendosi mano nella mano. Monica Bellucci ha puntato su un capo must del suo guardaroba: il tailleur. Alla giacca con pantaloni a gamba larga coordinati, ha aggiunto un'intramontabile camicetta bianca, con accessori anch'essi scuri. E a proposito di accessori: gli occhiali da sole sono ormai il suo personale tocco di stile, che non manca mai.

Si può indossare il nero ai matrimoni?

Monica Bellucci non ha rinunciato al nero neppure per il matrimonio dell'amica Ilaria D'Amico, a cui ha fatto da testimone. Questa scelta è stata ritenuta da molti una caduta di stile. Tradizione vuole, infatti, che non ci si vesta di nero ai matrimoni. Assieme al bianco (concesso solo alla sposa) è un colore bandito, perché associato al mondo del lutto, quindi alla morte, ad eventi tristi. Certo, con l'evoluzione della moda queste etichette sono state un po' superate e non si è più rigidi come un tempo, in quanto a dress code nuziale. Il nero è più accettato e non più ritenuto sconveniente, soprattutto se si tratta di un rito formale, magari in una villa d’epoca o una location di pregio, meglio ancora se declinato su abito lungo da sera. Meno sdoganata, invece, è la soluzione del mini dress, soprattutto in contesti come la località balneare o la campagna.