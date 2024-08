video suggerito

Monica Bellucci è la diva di Venezia: perché il look dark dell'inaugurazione è un omaggio a Tim Burton Ieri sera, in occasione della serata inaugurale del Festival del Cinema di Venezia 2024, è stato presentato in anteprima Beetlejuice Beetlejuice, il nuovo film di Tim Burton. Monica Bellucci ha accompagnato il regista sul red carpet, rendendogli omaggio con un look dark da diva.

A cura di Valeria Paglionico

La Mostra del Cinema di Venezia è arrivata alla sua 81esima edizione ma continua a essere uno degli eventi glamour più attesi dell'anno. Ieri sera si è tenuta la cerimonia d'apertura con la prima di Beetlejuice Beetlejuice, il nuovo film di Tim Burton, e, come da tradizione, sono state moltissime le star che hanno invaso il red carpet, sfidandosi a colpi di stile tra lunghi abiti da sera e tacchi a spillo. La diva indiscussa della sfilata è stata Monica Bellucci che, arrivata a braccetto con il regista, ha incantato il pubblico in versione regina dark: ecco chi ha firmato il suo appariscente e sinuoso look total black.

Chi ha firmato l'abito nero di Monica Bellucci a Venezia 2024

Fin dall'arrivo a Venezia in un elegante tailleur bianco Monica Bellucci ha dimostrato di non avere rivali in fatto di fascino, è stato però durante la cerimonia di apertura del Festival che è riuscita addirittura a superarsi. Per la prima dell'atteso film del compagno Tim Burton ha puntato sul total black, trasformandosi in una regina dark dall'animo chic e sensuale.

Tim Burton e Monica Bellucci

Seguita dalla fidata stylist Barbara Baumel, ha sfoggiato un lungo abito Couture di Vivienne Westwood, un modello custom in tessuto nero satin con gonna a sirena fasciante sui fianchi e bustier con maxi scollatura sagomata, la sua particolarità? Le maniche si aprono in una mantella strutturata che rende ancora più principesco l'intero outfit. Il vestito corsettato è stato realizzato a mano nell'atelier londinese della Maison ed è ispirato al mondo gotico di Tim Burton (naturalmente anche lui in nero).

Monica Bellucci in Vivienne Westwood Couture

La maxi collana di Monica Bellucci

Ad aggiungere un ulteriore tocco memorabile al look da red carpet di Monica Bellucci sono stati gli accessori in tinta. Ha abbinato l'abito a una clutch bag di Roger Vivier e a un paio di pumps spuntate di Louboutin, completando il tutto con dei maxi occhiali scuri (indossati nonostante il sole fosse già tramontato, proprio come fanno le dive).

L'abito-mantello di Monica Bellucci

Naturalmente non è mancato il dettaglio scintillante e prezioso che ha smorzato lo stile dark e gotico, impreziosendo la scollatura a cuore iper femminile: una maxi collana d'Alta Gioielleria firmata Cartier decorata con pietre colorate e un pendente a effetto ciliegia. Insomma, Monica sembra non avere rivali: al primo giorno dell'evento può già essere incoronata la regina del red carpet.

Monica Bellucci con collana Cartier