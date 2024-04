Perché a un matrimonio bisogna evitare di indossare colori troppo vivaci

video suggerito

Con l'arrivo della primavera è cominciata anche la stagione dei matrimoni: sono moltissime, infatti, le coppie che scelgono le prime settimane calde e soleggiate dell'anno per pronunciare il fatidico sì, coronando così il loro sogno d'amore tra piante in fiori e temperature piacevoli. Per le invitate, però, questo significa andare alla ricerca dell'abito perfetto che si adegui alla perfezione sia al mood della cerimonia che alle regole di dress code imposte ai ricevimenti (ed è chiaro che non sempre è un gioco da ragazzi). In quante sanno qual è il vero motivo per cui alle nozze non si dovrebbero mai indossare dei colori troppo vivaci?

Il motivo per cui i colori vivaci sono banditi ai matrimoni

Tutti sanno che alle cerimonie di nozze alcuni colori sono letteralmente "banditi", dal bianco che è riservato solo alla sposa al nero un po' troppo funereo, ma per quale ragione devono essere evitate anche le nuance troppo vitaminiche? A spiegarlo è stato il wedding planner Johnny Roxburgh, secondo il quale le tinte forti o fluo come il fucsia, il turchese, il verde pistacchio sono assolutamente vietate. Il motivo è molto semplice: si tratta di colori immediatamente riconoscibili che, soprattutto nelle foto di gruppo, finiscono per rubare la scena alla sposa. Per la stessa causa vanno evitati anche i dettagli gioiello eccessivi, le paillettes e i glitter.

Quale tessuto scegliere per un abito da cerimonia

Cosa dire, invece, del tessuto da scegliere? Il lino è assolutamente poco chic, soprattutto perché tende a stropicciarsi quando si rimane per troppo tempo seduti. La seta, invece, è l'ideale per un abito da cerimonia, a patto che non faccia troppo caldo, visto che tende ad attaccarsi alla pelle col sudore. No a borse grandi, a cappelli troppo appariscenti e a scarpe che non si adeguano alla location. I tacchi, inoltre, vanno indossati solo se ci si sa camminare sopra, in alternativa risulteranno eccessivi e fuori luogo, quindi meglio sostituirli con delle ballerine eleganti. Insomma, essere glamour e impeccabili a un matrimonio non è così semplice come si potrebbe pensare.

