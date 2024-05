video suggerito

Come scegliere l’abito da sposo: le regole secondo il galateo del matrimonio Non è importante solo la scelta dell’abito da sposa, ma anche quella del futuro marito. Quali sono i modelli dei completi da uomo e come abbinarli agli accessori, e che errori evitare nella decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si parla molto dell'abito da sposa, il vero protagonista del matrimonio, ma anche quello del futuro marito è importate. Anche se spesso passa in secondo piano, la scelta del vestito dello sposo non è facile. Negli anni le regole di abbigliamento per la cerimonia non sono più molto strette e c'è molta libertà, fino a qualche anno fa non ci si sarebbe mai aspettati di vedere qualcuno aspettare la sposa in scarpe da ginnastica, che invece stanno venendo sdoganate.

Un completo da uomo di Dior

Al di là di questo "sgarri" allo stile, però, si possono comunque seguire i giusti accorgimenti, come scegliere il modello più adatto alla cerimonia, tra il frac, il tight e il completo sartoriale classico; oppure capire quale sia il colore più donante ed evitare fantasie e tonalità troppo particolare di cui a distanza di anni ci si potrebbe pentire.

Come scegliere il colore dell'abito da sposo

La scelta migliore è puntare su colori classici come il blu, il grigio e il nero. Ultimamente si sta diffondendo anche la tendenza delle tonalità più chiare, come il beige e il bianco sporco che si adattano perfettamente alle cerimonie estive.

Un completo con fantasia tartan di Hockerty

Se si vuole osare si possono scegliere abiti con fantasie e colori un po' più particolari, ma il consigli0 è sempre quello di scegliere comunque qualcosa tendente al neutro, in modo da non riguardare le foto del matrimonio e sentirsi ridicoli a distanza di anni.

Uno smoking Carlo Pignatelli

I modelli di abito da uomo, non ne esiste uno solo

In genere si crede che non ci siano molti modelli di abiti da sposo, invece, sebbene la scelta non sia vasta come quella femminile, può non ricadere necessariamente sul classico completo sartoriale. Tra le varie opzioni ci sono anche quelli più eleganti come lo smoking o il frac.

Un completo di Dsquared2 via Farfetch

L'abito tradizionale è un evergreen ed è adatto a tutti i tipi di cerimonie, che si celebrino in chiesa o in comune, si può poi giocare sugli accessori e darci un tocco di personalità con la cravatta, il papillon o il fazzoletto da taschino.

Un completo da uomo di Boggi

Se si vuole una festa lussuosa e importante la scelta giusta è quella dello smoking, che conferisce allo sposo un look molto elegante e sofisticato grazie ai revers in seta. Come accessori si può optare per la classica fascia, oppure virare su un panciotto, che se abbinati a un dettaglio dell'abito della sposa o del suo bouquet renderanno la mise ancora più perfetta. Il frac, invece, è sicuramente una scelta che denota personalità.

Un tight di Ottavio Nuccio

La tipica giacca a coda di rondine viene scelta da chi fa particolare attenzione alla formalità ed è adatta ai matrimoni raffinati che si svolgono in location esclusive o che hanno un allure da royal wedding.

Un frac di Hockerty

In questi casi se la cerimonia si volge di giorno si può optare per il tight che con i suoi classici pantaloni a righe è un look formale che sta tornando di moda. Tra i giovani, però, c'è anche chi vuole scardinare le vecchie regole dell'eleganza e sempre più uomini optano per outfit moderni e più casual, come completi di lino, amatissimo per i matrimoni estivi.

Un completo in lino di Boggi

Quali sono gli accessori per gli uomini?

Come già accennato gli accessori per lo sposo possono essere vari, dalle cravatte ai papillon ai gemelli per i polsini delle camicie, fino a quelli più particolari come la fascia da smoking o il panciotto. Sui questi pezzi ci si può anche sbizzarrire con i colori e le fantasie, scegliendo quello che interpreta meglio la personalità di chi li indossa.

Un frac di Ottavio Nuccio

Un tocco di stile che non può mancare è il fermacravatta, preferibilmente uno di famiglia e, a seconda del modello di abito scelto, si possono aggiungere anche delle bretelle. Tra gli accessori a cui si deve prestare molta attenzione, poi, ci sono anche le calze, che potrebbero passare in secondo piano ma che vanno scelte con cura.

Un paio di gemelli di Cartier

Per completare il look con stile se si sceglie un completo classico abbinarle a cravatta e pochette. In aggiunta si può sfoggiare anche un fiore all'occhiello, scegliendo lo stesso tipo che la sposa avrà nel suo bouquet.

Una pochette da taschino Hermès

Qual è la scarpa più adatta per lo sposo

Nei look eleganti le scarpe possono fare la differenza. I due modelli più classici sono l'Oxford e il Derby; il primo è forse il più gettonato, caratterizzato dalla chiusura con i lacci molto stretta e l'assenza di cuciture, si adatta perfettamente a ogni tipo di abito.

Un paio di scarpe Oxford di Velasca

Il Derby, invece, è un modello elegante ma meno formale caratterizzato da un'allacciatura più ampia e dai disegni traforati sulla punta e si lati. Un modello molto elegante è quello con chiusura a doppia o singola fibbia, chiamato anche Monkstrap, sono perfette per la cerimonia e si possono scegliere sia in pelle classica che in versione laccata, a seconda del tipo di abito che si indossa.

Un modello di doppia fibbia Santoni

Negli ultimi anni si è diffusa anche la moda di indossare mocassini o Velvet Slippers, alcuni optano addirittura per un paio di sneakers.

Quali sono gli errori da evitare quando si sceglie il vestito per il matrimonio

L'abito da sposo è una scelta importante e non va sottovalutata, non lasciarlo come ultimo problema, perché non va preso in fretta, va provato e adattato alle proprie esigenze. Ponderare, quindi, la decisione, che potrebbe avere bisogno di tempo e dell'aiuto di un esperto.

Un abito Cleofe Finati

Va inoltre acquistato avendo presente quello della sposa, e se si crede che vedere quello della propria dolce metà prima porti sfortuna, portare con sé qualcuno che lo conosca in modo da potersi far consigliare. I due vestiti devono essere armoniosi assieme.