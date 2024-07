video suggerito

Il matrimonio di Eva Amurri, la figlia di Susan Sarandon: sposa Ian Hock con l'abito corsetto Eva Amurri, la figlia di Susan Sarandon, si è sposata per la seconda volta. Per il matrimonio con Ian Hock ha rispettato la tradizione del bianco con un lungo e sinuoso abito corsetto: ecco chi ha firmato il suo look bridal e quello della mamma diva.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena trascorso è stato letteralmente all'insegna dell'amore: oltre a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, si è sposata anche Eva Amurri, la figlia dell'attrice Susan Sarandon, che ha giurato amore eterno al fidanzato chef Ian Hock. I due si erano fidanzati ufficialmente a Parigi nel febbraio 2023 e ora hanno pronunciato il fatidico sì in una tenuta country nella Hudson Valley, New York. La cerimonia di nozze è stata intima e a tema "french garden party" e la sposa ha incantato tutti con un sensuale look bridal total white: ecco tutti i dettagli dell'abito che ha indossato per il matrimonio.

Il matrimonio di Eva Amurri e Ian Hock

Eva Amurri, figlia di Susan Sarandon e dell'ex compagno Franco Amurri, si è sposata per la seconda volta dopo il divorzio da Kyle Martino (dal quale ha avuto due figli). Ha pronunciato il fatidico sì accanto allo chef Ian Hock al Windrift Hall nella Hudson Valley, organizzando una cerimonia intima e chic all'aria aperta. I due hanno trasformato le loro lettere d'amore nei voti di nozze letti sull'altare, hanno fatto "benedire" le fedi agli invitati e hanno voluto i loro figli come paggetti. Non è mancato il menù gustoso a base di prelibatezze locali, molte delle quali preparate su una brace a vista in uno dei giardini della location. L'obiettivo era organizzare una vera e propria festa, così che il matrimonio non si trasformasse in una fonte di stress.

Eva Muarri in Kim Kassas

Il look della sposa e di mamma Susan Sarandon

Cosa ha sfoggiato la sposa per il suo grande giorno? Ha percorso la navata sulle note di una versione acustica di Can't Help Falling in Love con indosso un lungo e sinuoso abito bianco di Kim Kassas. Si tratta di un modello a sirena con ricami di pizzo all-over: ha la gonna fasciante, uno strascico che parte dal punto vita e un bustier strapless con corsetto steccato. Non sono mancati i sandali col tacco a spillo e un maxi velo di tulle total white. Come specificato dalla stessa Eva, il suo obiettivo era essere femminile ma con un tocco elegante e retrò e, a giudicare dal risultato, ci è riuscita alla grande. Lo sposo ha invece puntato su un completo blu navy con gilet coordinato di SuitShop, mentre la mamma Susan Sarandon ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur floreale (sempre di SuitShop).

