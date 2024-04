video suggerito

Come vestirsi per un matrimonio ad aprile: i consigli di stile e i colori da indossare in primavera Con l’arrivo della primavera si cominciano a ricevere i primi inviti per i matrimoni. Cosa indossare per una cerimonia ad aprile, quando il meteo è incerto e le temperature non eccessivamente calde? Ecco i consigli di stile da seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atelier Emè

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'arrivo della primavera parte anche la stagione dedicata ai matrimoni. Sono moltissime, infatti, le coppie che scelgono proprio questo momento dell'anno per convolare a nozze, approfittando delle prime giornate soleggiate dell'anno per rendere il loro grande giorno davvero speciale. Le temperature cominciano ad alzarsi ma non sono eccessivamente calde, l'aria è frizzante, gli alberi fioriscono e le tinte vitaminiche tornano di moda: il mese di aprile e quello di maggio sembrano essere l'ideale per una cerimonia all'insegna dei colori e della freschezza. Complice il fatto che si tratta di una "mezza stagione", spesso non si sa assolutamente cosa indossare quando si riceve un invito a un'occasione tanto formale. Maniche lunghe o stole per proteggersi dal freddo, abiti midi per essere chic e colori pastello che sanno di primavera: ecco quali sono i consigli di stile da seguire se si è tra gli invitati a un matrimonio ad aprile.

Abiti corti o midi per un matrimonio in primavera

L'incubo di ogni invitata a un matrimonio in primavera? Quello di ritrovarsi con un abito poco adatto alle condizioni atmosferiche. Per evitare di dover stravolgere i propri piani di stile a causa del meteo è possibile puntare tutto sulle lunghezze midi. Le gonne al ginocchio, infatti, sono un perfetto mix di eleganza e originalità, l'accessorio ideale per affrontare con formalità ogni tipo di situazione, dalla cerimonia in chiesa ai festeggiamenti scatenati. Chi intende aggiungere un tocco audace anche in questa versione può giocare con i colori, spaziando tra fantasie geometriche, fiori variopinti e tinte vitaminiche.

Sézane

Coloro che sono alla ricerca di un look da matrimonio in pieno "spring mood" farebbero bene a scegliere un vestito corto. A dispetto di quanto dicono le regole di dress code tradizionali, lasciare le gambe in vista a una cerimonia di nozze non è affatto eccessivo o fuori luogo, soprattutto quando le giornate cominciano a essere calde e soleggiate. Certo, non bisogna avere paura dei possibili inconvenienti col meteo, ma è chiaro che una scelta di stile simile può rivelarsi incredibilmente glamour. I modelli più fashion del momento? Quelli di pizzo dalle silhouette morbide, i tubini pastello con le maniche lunghe ma anche i modelli "spezzati" con minigonna e crop top.

Luisa Beccaria

Abiti a maniche lunghe da indossare a un matrimonio

A un matrimonio ad aprile si possono lasciare braccia e spalle nude? Visto che si tratta delle prime settimane della primavere, quelle in cui il meteo è ancora incerto, si farebbe bene a non osare. Solitamente, infatti, anche quando la mattina le temperature sono alte grazie alla presenza del sole, in serata scendono drasticamente, quindi sarebbe meglio non lasciarsi cogliere impreparati.

Ferragamo

Che siano lunghi, corti o midi, gli abiti con le maniche lunghe possono rivelarsi incredibilmente glamour. I modelli must dell'anno? Quelli con le ruches, con le scollature maxi ma anche le chemisier e i tubini fascianti. A questo punto, dunque, non resta che scegliere la variante che si adegua meglio al proprio stile e alla propria silhouette.

CH Carolina Herrera

Colori pastello per un matrimonio da invitate

I colori che da sempre vengono associati alla primavera? Quelli pastello, dal rosa al celeste, fino ad arrivare al verde menta, al giallo canarino o al lavanda. Non sorprende, dunque, che siano l'ideale per coloro che vogliono rispettare i dettami imposti dal dress code da cerimonia.

Simona Corsellini

Le tinte tenui riescono a trasmettere freschezza e buon umore fin dal primo sguardo e, come se non bastasse, sono anche super chic. In quante opteranno per questa scelta di stile tradizionale ma allo stesso tempo "sempre sul pezzo"?

Talco

I tailleur con pantaloni

Indecise tra gonna corta o gonna lunga? Se non volete osare con un minidress ma allo stesso tempo una sirena vi sembra too much, fareste bene a seguire il trend della moda mannish. I completi con giacca e pantaloni sono tra i must degli ultimi anni, capace di mixare alla perfezione eleganza senza tempo, formalità e glamour.

Blazé Milano

Sebbene il tailleur venga solitamente associato a uno stile da business woman, in verità può essere declinato in chiave sbarazzina con dei modelli "anti-convenzionali". Pantaloni palazzo, blazer oversize doppiopetto, colori pastello e reggiseni portati in vista: in versione mannish non bisogna avere paura di osare.

Zimmermann

Scegli abiti con tessuti preziosi

Quale migliore occasione di un matrimonio per "brillare"? Il mese di aprile, il primo della primavera, è contraddistinto da temperature ancora miti che permettono di indossare ancora dei tessuti gioiello (che in estate risulterebbero un tantino troppo pesanti).

Balenciaga

Via libero, dunque, a glitter, cristalli, paillettes e lurex, l'effetto sparkling riuscirà ad aggiungere un tocco glamour a ogni tipo di cerimonia, da quelle super eleganti a quelle più rustiche. L'unica regola da seguire? Magari evitare gli abiti gioiello nel caso in cui il ricevimento sia solo ed esclusivamente mattutino.

Missoni

Abiti a fiori per le nozze primaverili

Miranda Priestley de Il Diavolo Veste Prada direbbe ironicamente che i fiori in primavera sono "avanguardia pura" ma la verità è che sono la soluzione perfetta per un matrimonio ad aprile. Che siano vitaminiche, tenui o nei toni del pastello, le stampe floreali si rivelano sempre una certezza in questo periodo dell'anno.

Antonio Marras

Via libera, dunque, a lunghe sirene, a minidress con gonne a ruota, a scollature monospalla, l'importante è che i tessuti sembrino essere usciti da veri e propri giardini fatati. Attenzione, però, a non esagerare con degli accessori eccessivamente colorati: per borse, scarpe e soprabiti sarebbe meglio puntare tutto sul monocromo per evitare un effetto un tantino eccessivo.

Stella McCartney

Come coprire le spalle

Stando al classico dress code da matrimonio, quando si va in chiesa sarebbe bene evitare di tenere le spalle scoperte. Se per una cerimonia ad aprile non si intende puntare su un abito con le maniche lunghe, è necessario valutare le possibile alternative per rispettare le convenzioni.

Gentryportofino

Per fortuna il mondo della moda è così variegato da permettere praticamente a tutti di essere super trendy in ogni versione. I blazer, soprattutto quelli oversize, sono tra i must di stagione e possono essere abbinati sia ai vestiti da sera che ai minidress, fino ad arrivare ai completi con i pantaloni. Coloro che proprio non riescono a distaccarsi dalla tradizione, invece, possono optare per una semplice stola, magari coordinata al tessuto del look oppure in un colore a contrasto, così da seguire la mania del color block.

CH Carolina Herrera

Scarpe da matrimonio: le slingback per completare il look

Quali sono, invece, le scarpe da avere per un matrimonio ad aprile? Sebbene i classici décolleté siano sempre una certezza grazie alla loro eleganza senza tempo, chi intende puntare tutto sui must di stagione farebbe bene a scegliere le sling-back. Tacco a spillo, tacco scultura o raso terra: al di là di quanto siano alte, risulteranno super chic sotto ogni tipo di look. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il colore e il modello che meglio si adegua al proprio stile.

Versace

Le borse mini per un matrimonio

La ciliegina sulla torta che rende un outfit da cerimonia perfetto? La borsa, meglio se mini. Dite addio alle shopper e alle tracolle, i modelli must per un matrimonio ad aprile vanno portati tra le mani. Possono essere pochette morbide o clutch rigide, l'importante è che siano piccole (e magari con qualche dettaglio gioiello). Certo, oltre a smartphone e rossetto probabilmente non riescono contenere più nulla, ma del resto si tratta di una giornata in cui bisogna abbandonare tutto il superfluo e darsi al divertimento puro.

Givenchy