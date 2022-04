Come vestirsi per un matrimonio a maggio: i consigli di stile e i colori da indossare Maggio è il mese prediletto per i matrimoni: trovare l’outfit perfetto per le invitate però può essere complesso. La guida completa ai look da cerimonia in primavera: i colori, gli abbinamenti e gli errori da evitare.

A cura di Beatrice Manca

foto Vera Wang Bridesmaid

Probabilmente ve ne sarete accorti dalla mole di partecipazioni nella posta o dalle telefonate di invito: la stagione dei matrimoni è ripresa a pieno ritmo dopo la pandemia e maggio è il mese prediletto da moltissime coppie, per via del clima mite e della primavera in piena fioritura. Ogni invitata a un matrimonio in questo periodo si pone la stessa domanda: cosa indossare? Il meteo in primavera è famoso per i capricci e la scelta dell'outfit deve essere ponderata in base all'orario della cerimonia e alla location. La moda della Primavera/Estate 2022 ci viene in aiuto, tra tinte pastello e outfit bon ton. La guida completa ai look da cerimonia per maggio: i colori da indossare (e quelli vietati) e i consigli per non sbagliare.

Scegli un colore pastello

Nella scelta dell'outfit per un matrimonio un elemento essenziale è la scelta del colore. Le tinte più chic della primavera/estate 2022 sono i colori pastello. Via libera a rosa baby, celeste, verde menta e lillà: semplici e raffinati, valorizzano qualunque vestito e sono ideali per una cerimonia di giorno o un ricevimento in giardino.

Abito lilla Vera Wang Bridesmaid

Niente nero, bianco o viola

Nella scelta dell'outfit ci sono alcune regole da aver sempre ben presenti: niente nero, il colore del lutto, niente viola e ovviamente niente bianco, tinta riservata alle spose. Da evitare anche il rosso acceso, generalmente considerato troppo squillante per una cerimonia. Per chi ama i colori accesi, l'ideale è indossarli in versione total look, scegliendo una sola nuance dalla testa ai piedi. Tra le tinte moda della primavera 2022 c'è sicuramente l'azzurro cielo e il verde brillante, perfetti per un matrimonio di giorno.

Abito azzurro Alberta Ferretti

Indossate un soprabito ton sur ton

Le temperature in primavera cambiano velocemente e il rischio di vestirsi troppo leggeri è dietro l'angolo. Se indossate un tailleur la giacca sarà la vostra migliore alleata, altrimenti l'ideale è abbinare al vestito un soprabito scivolato dello stesso colore dell'abito, da indossare in chiesa o per ripararsi dall'aria fresca della sera. Il risultato sarà super chic, parola di Kate Middleton!

Soprabito rosa, Michael Kors Collection

Il tailleur pantalone è l'alternativa perfetta all'abito

Chi ha detto che a una cerimonia bisogna per forza indossare un abito o una gonna? Un tailleur pantalone, magari in un tessuto lucido, è l'alternativa perfetta, elegante e sofisticato al tempo stesso. Attenzione però a non esagerare con le scollature e a scegliere un taglio morbido per i pantaloni. Floreale o tinta unita, il completo elegante si porta con una blusa con il fiocco o un semplice sottogiacca neutro, accessoriando l'outfit con sandali gioiello e una pochette coordinata.

Il completo pantalone, Fendi

Via libera a fiocchi e balze di giorno

La primavera è la stagione giusta per un look romantico: se siete invitati a un matrimonio a maggio potete azzardare un abito in stile Bridgerton con fiocchi o balze (ma a piccole dosi) e preferibilmente di giorno. Attenzione, come sempre, a non strafare e a valutare bene il contesto: se il matrimonio è in comune è preferibile un look più sobrio rispetto a una cerimonia in chiesa o in giardino. In questo caso, pochi accessori e minimal: l'abito romantico parlerà da solo.

Giambattista Valli

Fiori di giorno, cristalli per la sera

Un matrimonio a maggio è l'occasione giusta per sfoggiare un look floreale, che sia un completo o un vestito. Le stampe molto colorate sono perfette per il giorno, al contrario gli abiti con ricami, perline e cristalli meglio lasciarli alle cerimonie di sera. Paillettes? Meglio evitare e lasciarle per i party. Sì invece a pochette gioiello e accessori gold o silver.

Abiti a fiori Valentino

Attenzione alle trasparenze

La primavera consente una grande varietà di outfit possibili ma attenzione agli errori più comuni: niente scollature esagerate o orli troppo corti. La lunghezza ideale per una gonna è tra il ginocchio e la caviglia, mentre di sera via libera agli abiti che sfiorano il pavimento. Attenzione anche alle trasparenze: in caso di tessuti leggeri il trucco è indossare una sottoveste ton sur ton, per limitare l'effetto vedo-non-vedo.