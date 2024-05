video suggerito

Cosa indossare per un matrimonio a maggio: i consigli di stile e le tendenze per la primavera Cosa indossare per un matrimonio a maggio? Slip dress di seta, tailleur vitaminici con la gonna o mini abiti floreali: ecco tutti i must per essere elegantissime e glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maggio è uno dei mesi preferiti dalle coppie di sposi che intendono compiere il grande passo, il motivo? Le giornate sono soleggiate e miti, dunque danno la possibilità di godersi i banchetti all'aria aperta senza soffrire le temperature bollenti tipiche dell'estate. Cosa bisogna indossare quando si viene invitati a un matrimonio in questo momento dell'anno? Via libera a slip dress, tailleur mannish e giacche oversize, magari abbinati a degli accessori in stile diva. I colori da scegliere, invece, possono essere i più svariatei, dalle nuance vitaminiche alle tinte pastello must di stagione. Ecco tutti i consigli di stile da seguire quando bisogna partecipare a delle cerimonie di nozze nel mese di maggio.

I blazer oversize da indossare a maggio

L'accessorio simbolo della primavera 2024 è in assoluto il blazer oversize e non può mancare nei look delle fashion addicted che sono state invitate a un matrimonio a maggio. L'ideale sarebbe sceglierne uno in una nuance pastello che va di moda in questa parte dell'anno ma in alternativa si può optare anche per una tinta più forte.

Valentino

Come abbinare una giacca over? Se si vuole evitare lo stile mannish con i pantaloni coordinati, si può sfoggiare una minigonna in tinta oppure un semplice tubino, anche a contrasto. Se da un lato le gambe sono nude (ed esaltate dai tacchi), dall'altro il total look non risulta eccessivo grazie ai volumi ampi che coprono le forme.

Luisa Spagnoli

Da provare, inoltre, anche il completo con giacca oversize e pencil skirt a vita alta, da quelle classiche a tubo a quelle drappeggiate e asimmetriche.

Schiaparelli

I colori must per un matrimonio a maggio

Che primavera sarebbe senza i colori pastello? Per un matrimonio a maggio sono l'ideale, soprattutto se si scelgono i toni di tendenza dell'anno.

Fendi

In questo 2024 a spopolare sono sia il verde menta, dalle nuance più chiare e luminose a quelle che si avvicinano ai toni del petrolio, che il lilla. Se si vuole rispettare la scaramanzia legata alle cerimonie di nozze (che vieta il viola in tutte le sue forme), si può optare per un azzurro ghiaccio dalle sfumature lavanda, così da riuscire lo stesso a rispettare le tendenze del momento senza ribellarsi al dress code.

Prada

Giallo, rosa tenue, arancio albicocca: anche tutti gli altri colori pastello continueranno a essere un vero e proprio evergreen per i matrimoni in primavera.

Ferragamo

Gli slip dress per i matrimoni di sera

L'abito che per eccellenza è elegante, sensuale ma allo stesso tempo minimal e mai volgare? Lo slip dress con le spalline sottili e la scollatura generosa. Per un matrimonio a maggio si possono indossare i classici modelli in seta colorata, magari con qualche dettaglio in pizzo sulle cuciture o con degli spacchi laterali, l'importante è abbinarlo a un intimo dall'effetto nudo che non si intravede attraverso il tessuto impalpabile.

Bottega Veneta

Coloro che vogliono osare ma senza rinunciare allo stile "classico" possono optare per un abito sottoveste decorato con fantasie geometriche multicolor. Così facendo, lasceranno esplodere i colore rimanendo fedeli al tradizionale dress code da matrimonio.

Missoni

Il tailleur vitaminico per un matrimonio di giorno

A un matrimonio bisogna indossare per forza una gonna in stile lady? Assolutamente no, anche il trend mannish può rivelarsi incredibilmente chic e bon-ton. Essendo in voga da diversi anni, il classico tailleur giacca e pantaloni è ormai disponibile nelle versioni più svariate.

Blazé Milano

Il più elegante è quello classico con blazer avvitato e pantaloni a sigaretta ma, se si va alla ricerca di un modello meno formale, è possibile optare per una variante oversize con i pantaloni palazzo (magari in lino se le temperature lo consentono).

Skills and Genes

Cosa scegliere se si vuole essere davvero sul pezzo in fatto di tendenze? Il completo con i pantaloni a pinocchietto, quelli ispirati ai primi anni 2000 che sono tornati di moda. Via libera, invece, ai colori, a patto che non siano il bianco e il nero, due nuance assolutamente vietate alle cerimonie di nozze.

Tom Ford

Gli abiti con fiori e frutta per la primavera

Le stampe floreali sono il simbolo della primavera per eccellenza e sono perfette per quelle che vogliono puntare sul sicuro in occasione di un matrimonio a maggio. Le fantasie più gettonate sono quelle sui toni pastello, soprattutto se abbinate a tessuti impalpabili e romantici come il tulle o la seta, ma sono perfette anche in versione vitaminica, così da rendere il total look più grintoso ed esuberante.

Givenchy

Un'alternativa ai classici abiti da sera lunghi e sinuosi? I minidress che lasciano le gambe scoperte: in versione floreale, magari anche con fiocchetti e volant, appaiono freschi e super sbarazzini. Considerando il fatto che a maggio le giornate cominciano a essere calde e soleggiate, non risultano affatto eccessivi o volgari.

Antonio Riva

Un'alternativa ai fiori per coloro che si sentono super "sul pezzo" in fatto di tendenze? I vestiti "alla frutta" che dall'inizio della primavera sono diventati un must, dagli slip dress in seta ai minidress, fino ad arrivare alle jumpsuit. Limoni, fragoline o ciliegie: non bisogna avere paura di lasciare esplodere i colori e la fantasia, certi del fatto che il risultato sarà super glamour.

Roberto Cavalli

Gli accessori in stile diva per i matrimoni a maggio

Chi preferisce non osare in fatto di abiti, così da evitare ogni tipo di "competizione" con la sposa, può arricchire l'outfit minimal con una serie di accessori in stile diva. Tra i must di tendenza della primavera 2024 ci sono i cerchietti per capelli, da quelli bombati ispirati ai Royals inglesi a quelli con i fiocchi bon-ton, fino ad arrivare ai modelli scintillanti decorati con i cristalli.

Versace

Che si abbia una chioma lunga o che si sfoggi un taglio corto e sbarazzino, non importa, in tutti i casi si aggiungerà un tocco da lady alla propria immagine. In alternativa si può optare per delle cinture gioiello, perfette per segnare il punto vita in un look dalla silhouette oversize o morbida. Borchie, cristalli, fiorellini metallici: l'importante è che si facciano notare con qualche dettaglio prezioso.

Sézane

L'ultimo accessorio capace letteralmente di trasformare un completo basic? Gli opera gloves, ovvero i guanti lunghi fino al gomito che stanno spopolando da diverse stagioni. Si possono portare "da soli" oppure con dei gioielli sovrapposti, si riveleranno sempre perfetti per mettere in atto una vera e propria trasformazione in diva d'altri tempi.

Moschino