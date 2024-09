L’abito da sposa di Ilaria D’Amico che non tutti hanno visto: le foto del vestito bianco da spiaggia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono ufficialmente marito e moglie: dopo aver trascorso 11 anni insieme, lo scorso sabato, il 28 settembre 2024, si sono sposati in Versilia, dando vita a una cerimonia romantica e spettacolare insieme a parenti, amici e ospiti vip (prima tra tutte Monica Bellucci accompagnata da Tim Burton). Inizialmente il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare in estate ma, dato che l'ex calciatore era impegnato con la Nazionale agli Europei, è stato rimandato all'ultimo momento. Con l'inizio dell'autunno il gran giorno è finalmente arrivato ed è stato un vero e proprio trionfo dell'amore. In quanti sanno che il giorno dopo le nozze i festeggiamenti sono continuati con un party in spiaggia? Ecco dove si è tenuto e i dettagli del look scelto dalla conduttrice.

La location del party post-matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Dopo il ricevimento tenutosi a Villa Olivia, San Pancrazio, Ilaria D'Amico e Gigi Buffon hanno rispettato quella che è ormai diventata una tradizione tra le star che si sposano: continuare i festeggiamenti per tutto il weekend. Ieri i due neo-coniugi hanno approfittato della giornata soleggiata e mite per organizzare un party in spiaggia con tutti gli invitati rimasti in Versilia. Per essere precisi, hanno scelto lo stabilimento La Romanina, a Ronchi Massa, uno dei loro "posti del cuore" di proprietà della famiglia di Buffon (dove spesso trascorrono le vacanze estive). Brindisi, selfie con gli amici e delle enormi installazioni floreali a forma di cuore: il brunch in riva al mare è stato apprezzato non poco dai 150 ospiti presenti, che non hanno esitato a condividere i romantici scatti sui social.

Il party in spiaggia

Il look da sposa boho chic di Ilaria D'Amico

Ilaria D'Amico ha curato nei minimi dettagli il suo armadio bridal, apparendo chic, glamour e sofisticata durante ogni singolo evento del matrimonio. Cosa ha accomunato i diversi look delle nozze? Sono tutti bianchi in pieno stile sposina. Se per il fatidico sì aveva puntato su una classica sirena di pizzo firmata dalla stilista italiana Luisa Beccaria, per i festeggiamenti serali aveva preferito un mini dress con le frange, così da potersi scatenare al termine della cena. Per il party in spiaggia, invece, ha optato per un mood boho chic con un elegante vestito a balze con gonna lunga, maniche a sbuffo e bustier con scollo a V e bottoncini in tinta sul décolleté. La conduttrice non ha rinunciato a un tocco scintillante, sfoggiando un maxi bracciale rigido total gold. Gigi Buffon, invece, ha indossato un semplice completo grigio scuro con una t-shirt coordinata. I due neo-coniugi non sono forse delle moderne icone di eleganza?

