L'abito da sposa di Ilaria D'Amico: al matrimonio con Gigi Buffon spalle nude e coroncina di fiori Dopo 11 anni insieme, Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sono sposati. Abito bianco tradizionale per la sposa, con coroncina sulla testa.

A cura di Giusy Dente

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Dopo 11 anni insieme, Ilaria D'Amico e Gigi Buffon hanno detto sì. La coppia si è unita in matrimonio sabato 28 settembre, nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo tra le colline lucchesi, in Versilia. Il rito era stato rimandato: inizialmente in programma questa estate, era poi stato posticipato per via degli impegni dell'excalciatore con la Nazionale agli Europei. Circa 250 gli invitati tra cui diversi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport: presenti Georgia Cavazzano e Angela Pedrini (testimoni della sposa insieme a Monica Bellucci), Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini (testimoni dello sposo), Fabio Caressa e Benedetta Parodi, Luciano Spalletti. Ha celebrato il matrimonio la giornalista Francesca Fogar. Per la sposa abito da sogno, elegantissimo lo sposo.

Il matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon

Due giorni di festa, per Ilaria D'Amico e Gigi Buffon. L'ex portiere e la giornalista hanno deciso di fare le cose in grande stile, per celebrare la loro unione e il loro amore. Sabato 28 settembre si è svolto il matrimonio con rito civile, seguito da una festa in provincia di Lucca. Hanno scelto Villa Oliva Buonvisi, una magnifica tenuta a San Pancrazio immersa nel verde delle colline toscane. Oggi domenica 29 settembre la festa continua: è infatti in programma un pranzo sulla spiaggia intimo, insieme ad amici e parenti al Bagno La Romanina, stabilimento in provincia di Massa di proprietà della famiglia Buffon.

Ilaria D'Amico in Luisa Beccaria, Gigi Buffon in Giorgio Armani

L'abito da sposa di Ilaria D'Amico

La sposa ha scelto un elegantissimo abito da sogno firmato da Luisa Beccaria, noto brand italiano fondato dall'omonima designer. Il vestito a maniche lunghe con scollo a barca è impreziosito da ricami floreali, ripresi nel dettaglio della coroncina di fiori con piccolo velo poggiata sul capo. Look nuziale firmato Giorgio Armani, invece, per lo sposo. La stessa Maison (la collezione junior di Emporio Armani) ha invece vestito i figli della coppia. La giornalista ha due figli, uno nato da una precedente relazione uno nato nel 2016 dalla relazione con Gigi Buffon. Lui ha a sua volta due figli avuti dalla ex moglie Alena Seredova.