Chi veste Ilaria D'Amico e Gigi Buffon per il matrimonio: i brand che firmano gli abiti Il 28 settembre 2024 si sposano Gigi Buffon e Ilaria d'Amico. La coppia, insieme dal 2013, convolerà a nozze sulle colline lucchesi in Toscana: scopriamo chi ha realizzato i loro abiti.

A cura di Arianna Colzi

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

Oggi, sabato 28 settembre, è il grande giorno per Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon. La giornalista e l'ex portiere della Juventus si sposano a Lucca, in Toscana, terra d'origine del calciatore che è nato e cresciuto a Carrara. La cerimonia con rito civile e il ricevimento con gli amici e parenti più stretti si tiene nella splendida cornice delle colline lucchesi, in una magnifica villa del Cinquecento. Il matrimonio doveva tenersi a giugno ma è stato rimandato per gli impegni dell'ex calciatore con la Nazionale di calcio agli Europei, essendo Buffon il Capo delegazione. Ora finalmente arriva il momento del grande sì, che sarà seguito da un brunch con amici e parenti in Versilia probabilmente a Forte dei Marmi. Scopriamo chi vestirà la sposa e chi firmerà il completo dello sposo.

Chi veste Ilaria D'Amico per le nozze con Buffon

Sarà un matrimonio semplice, una festa per celebrare l'amore con amici e parenti. Per il giorno delle sue nozze, Ilaria D'Amico ha scelto l'attrice Monica Bellucci come sua testimone di nozze, insieme a Georgia Cavazzano e alla giornalista Angela Pedrini. A celebrare il matrimonio sarà la giornalista Francesca Fogar. L'abito da sposa di D'Amico è firmato da Luisa Beccaria, storico brand italiano fondato dall'omonima designer. Non sappiamo se la giornalista indosserà uno o più abiti da sposa durante la cerimonia e il ricevimento.

Chi firma il completo di Gigi Buffon per il matrimonio

Per Gigi Buffon quelle con Ilaria D'Amico sono le seconde nozze. L'ex portiere della Nazionale di calcio era già stato sposato con Alena Seredova da cui ha avuto due figli, David Lee e Louis Thomas. Per il matrimonio Buffon ha scelto tre testimoni: Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini, gli amici di sempre. A firmare l'abito dello sposo per il grande giorno è firmato Giorgio Armani. La Maison ha fatto sapere in un comunicato che anche i vestiti dei figli della coppia faranno parte della collezione junior di Emporio Armani.