video suggerito

Giulia De Lellis sfida il dress code nuziale: damigella in nero al matrimonio della cugina Giulia De Lellis ha fatto da damigella alla cugina Alice nel giorno del sì. Ha scelto un look nuziale nero, colore solitamente bandito ai matrimoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis

Questo è il momento perfetto, per Giulia De Lellis, per celebrare l'amore. L'influencer ha fatto da damigella di nozze a sua cugina Alice: le è stata accanto nel fatidico giorno del sì, condividendo alcuni momenti di questa giornata speciale sui social, con fan e follower. Anche per lei dal punto di vista sentimentale è un periodo particolarmente felice. Anche se all'evento ha preso parte da sola, è ormai ufficiale la sua relazione con Tony Effe.

Il look di Giulia De Lellis

Nero al matrimonio sì o no? La sposa Alice De Lellis, andando contro un antico codice stilistico secondo cui questo colore andrebbe vietato ai matrimoni, ha voluto che nel suo giorno le damigelle vestissero proprio così! Giulia De Lellis e le altre amiche della sposa, infatti, hanno indossato lo stesso outfit: un vestito uguale per tutte nel modello e nel colore, il nero per l'appunto. È l'abito Sirio di Atelier Emé composto da corpino con scollo all'americana, colletto alto e profonda scollatura che lascia spalle scoperte e schiena completamente nuda, bottoncini di perla posteriori e un inserto centrale che dona volume e movimento sul fondo, slanciando la silhouette. Costa 390 euro. Dello stesso brand anche il vestito della sposa.

Gli sposi e le damigelle

Perché il nero è vietato ai matrimoni

Il nero è stato a lungo un colore vietato in queste occasioni di festa. In particolare ai matrimoni è sempre stato bandito così come il bianco, destinato unicamente alla sposa. Il motivo? Perché è associato al lutto, alla morte a eventi tristi. Solitamente per le damigelle si è sempre scelta una scala cromatica più tenue e delicata, fatta di colori pastello soprattutto. Ovviamente questo rigido dress code nel tempo si è fatto meno drastico. Il nero è più accettato, ma molto dipende anche dal contesto: va bene per un rito formale, magari in una villa d’epoca e declinato rigorosamente su abito lungo, ma è ancora ritenuto poco adeguato (soprattutto in versione mini) in contesti come la località balneare o la campagna.

Leggi anche Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in jeans e sneakers: sovverte il dress code da prima serata

Giulia De Lellis in Atelier Emé

Il trend dei vestiti neri da damigella

La tendenza del 2024, per i look da damigella, ha visto il nero protagonista. La chiave di ricerca "vestiti neri damigelle" ha visto ricerche in aumento addirittura del 200% secondo un report di Pinterest, piattaforma molto usata per prendere ispirazione. Gotico e dark romance sono due dei filoni principali, a seconda che si voglia puntare su qualcosa di misterioso, cupo e tenebroso o su una declinazione più elegante del total black. Insomma, i tempi stanno cambiando e molte persone scelgono il nero per le cerimonie.

Giulia De Lellis in Atelier Emé

Di recente si è vestita così Monica Bellucci, testimone in tailleur di Ilaria D'Amico nel giorno del matrimonio con Gigi Buffon. Total black anche per Aurora Ramazzotti, in occasione della cresima della sorella Sole: la scelta le è costata parecchie critiche, a cui l'influencer ha risposto con l'ironia di sempre.