Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sfidano il dress code al matrimonio di Diletta Leotta

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso sabato è stato celebrato uno degli eventi glamour più attesi dell'estate: il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. I due hanno pronunciato il fatidico sì in un resort di lusso sull'isola di Vulcano e sono stati lieti di festeggiare con i familiari e gli amici più cari (molti dei quali Vip). Tra gadget che rendevano omaggio alla piccola Aria, prelibatezze culinarie made in Sicily e un allestimento all'insegna dei fiori total white e dei cristalli scintillanti, la cerimonia è riuscita ad attirare le attenzioni dei media internazionali. La protagonista della giornata è stata in assoluto la sposa con i suoi meravigliosi quattro abiti bianchi ma a farle concorrenza in fatto di stile sono stati gli ospiti famosi. Le più "ribelli"? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che hanno sfidato il classico dress code imposto ai ricevimenti.

Tutti i look di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti per il matrimonio di Diletta Leotta

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti erano tra gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e sui social non hanno potuto fare a meno di documentare la splendida esperienza che gli ha permesso di tornare a viaggiare insieme "in solitaria" dopo la nascita di Cesare.

Per la prima sera, quella del white party, hanno scelto dei candidi look "a contrasto", ovvero maxi dress da gitana per la mamma, mini tutina di pizzo per la figlia, mentre per la mattinata in barca a poche ore dalle nozze si sono messe in costume, dando ufficialmente il via all'estate. Per la cerimonia hanno entrambe sfidato il classico dress code imposto agli eventi simili, non esitando a lasciarsi fotografare fianco a fianco sullo sfondo della meravigliosa location.

Chi ha firmato gli abiti da cerimonia di mamma e figlia

Per la cerimonia di nozze Michelle Hunziker ha sfoggiato un lungo abito in chiffon marrone bruciato di Alberta Ferretti, un modello dalla silhouette fluida con drappeggi, anelli sul bustino e romantici fiocchi sulla schiena (prezzo 3.370 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di infradito senza tacco, rinunciando ai tacchi (solitamente considerati un must ai ricevimenti nuziali).

Aurora si è affidata ad Atelier Emé indossando l'abito corto Moki con gonna a ruota e bustino strapless, la sua particolarità? A primo impatto sembra essere nero, colore "vietato" ai matrimoni, ma in verità è in uno scurissimo blu navy. Pumps silver, coda di cavallo tiratissima e manicure bianco latte: Aurora è riuscita "in corner" a evitare l'incidente di stile.